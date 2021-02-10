政府舉辦年宵「彈出彈入」，玩殘花農。有花商「變陣」租用在疫情下被勒令停業的遊戲機中心、酒吧作為臨時花市，但仍遭政府「追殺」。有遊戲機中心負責人表示，獲當局發警告信，稱即使並非營運遊戲機中心亦不能營業；酒吧業協會就稱，早前有改作賣花的酒吧被食環署警告，指即使他們並非經營酒吧亦必須關門。有租用酒吧的花商無奈下轉在店外賣花，結果11日內被票控4次，估計罰款逾萬元。花商狠批當局「呢樣又唔畀、嗰樣又唔畀」，趕盡殺絕。

政府就舉辦年宵花市問題「朝令夕改」，不少花商和花農大失預算，記者早前巡查多區，發現有花商租用遊戲機中心及酒吧等在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下須暫停營業的處所作為「臨時花市」，不過原來此類處所即使改作售賣年花等，亦不能營業。

香港酒吧業協會副主席錢雋永透露，早前有部份酒吧暫租予花商賣花，但近日有業界反映，有食環署人員到場巡查，稱根據第599F章，酒吧在法例下必須關門，「經營任何嘢都唔得，直情要落閘，門都唔可以開」。他稱署方人員未有票控，先作口頭警告，但酒吧為免影響牌照，都不敢再開門，「即刻怕咗你，退返啲租畀花檔。」他直言酒吧在疫情下長期不能營業，經營已十分困難，即使暫租予花農，租金亦十分便宜，「都係幫補吓，其實都幫補唔到啲咩，只係好過冇」。

錢坦言酒吧業界在疫情下「好慘」，「咩都唔做到，只能關門」，希望政府能盡快發放第五輪抗疫基金，令業界能守下去；亦希望在疫情緩和下，政府可有限度放寬營業時間，「好過完全冇得做」。

有花商早前因政府「彈出彈入」，改為租用了太子通菜街一帶多間酒吧作臨時花市。負責人透露，日前有食環署人員巡查，指酒吧不能營業，於是他們改在酒吧外賣花，結果卻被食環署指控阻街，令她感相當無奈，批評當局趕盡殺絕。她稱署方在11日內4度巡查該一帶及向該店票控，「而家加埋至少有3張定額罰款、4張告票要上庭」，估計單是罰款已涉及過萬元。

不過，她直言「檔檔都放晒出去」，又指早前已購入大量年花等貨品，其後政府突然停辦年宵，復辦後又再縮減規模，「唔咁賣根本去唔哂堆貨，呢樣又唔畀、嗰樣又唔畀，我哋都唔理啦！」只能在農曆年前數天盡量「去貨」，但暫未知能否封蝕本門。

有位於西營盤、正在停業的遊戲機中心早前亦改售蘭花，遊戲機中心負責人近日接受電視台訪問時透露，因該店店東的友人為本地花農，對方在花市投不到檔位，故在疫情下暫借該店賣年花，「疫情下互相幫忙」，但日前有政府人員巡查，指他們屬遊戲機中心，在法例下須停業，並向店方發警告信，指他們涉嫌違反規定。負責人認為他們理論上並非經營遊戲機中心，質疑當局「連我哋少少生存空間都抹殺，我哋點算？」稱即使每日售出少量年花亦未必賺到錢，幾乎倒貼，但仍受政府處處阻撓。

本報日前到場巡查，該店仍售賣年花，據知早前的確有政府人員來發出警告，現時所剩下的蘭花等已不多，店方希望能在農曆新年前最後數天盡快「去貨」。

民政事務總署回覆指，遊戲機中心牌照條件訂明，未經批准，遊戲機中心內不得兼營其他生意，如經營遊戲機中心以外的生意，持牌人或因此違反牌照條件。民政署指，根據各部門在執行第599F章的分工安排，民政署負責巡察由其簽發牌照的遊戲機中心、會址、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所，以及酒店或賓館，今年1月，牌照處已就第599F章進行了2,563次巡查，其間發現處所大致有遵照相關規定，發出了14次口頭勸喻，未有檢控個案。

本報亦向食環署查詢，有多少因改作花市或賣花而被發警告或票控的處所停業個案，但署方拒正面回應，僅稱根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），供人就地享用純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉酒類的處所，必須關閉，如發現違規會視乎實際情況採取適當行動。另由1月26日至本月8日，食環署共巡查餐飲處所超過11,900 次，向違反599F法例的食肆負責人作出19宗檢控。

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