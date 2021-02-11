前年10月27日市⺠在尖沙嘴遊行追究警暴，傍晚時分警方與市⺠爆發衝突。一名青年其後被指在九龍城管有一把鉗及揮舞35厘米長的鐵筆，被控企圖襲警及管有非法用途工具兩罪。案件今裁決，對於警員供稱被告當時揮舞鐵筆三至四下，裁判官張天雁坦言反覆觀看片段後，看不到警員形容的明顯動作，認為不能倚賴他的證供，而且警員亦沒有就管有鉗一事警誡被告，未能肯定該鉗是否用作非法用途，故裁定被告兩項罪名不成立。

被告林瑞廷（20歲）否認企圖襲擊警務人員及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪。控罪指他於前年10月27日在界限街與品蘭街交界，企圖襲擊偵緝警員17781何天佑，並且管有一把鉗。

裁判官坦言不能安心倚賴警員供詞

裁判官張天雁今裁決時指出，本案爭議點在於警員證人的可信性及可靠性。警員起初供稱追截被告到相距0.5米至1米時，被告右手手持鐵筆，上下揮動約三至四次。警員更在庭上示範，動作明顯；控方亦倚賴媒體新聞片段。然而，警員證人未能指出他與被告在片段中的位置，亦看不到該三至四次明顯揮動的動作。

張官續指，她在內庭反覆觀看片段，看不到警員所謂被告揮動鐵筆的動作，亦看不到有人使用或揮動武器，只見轉瞬間防暴警員已拘捕數名身穿黑衣人士。由於警員證供與片段內容有太大出入，張官不能安心倚賴警員的供詞。

張官更指，警方在三份警誡供詞中，均沒有就被告現時被控的罪名警誡被告，即不能肯定從被告背囊內找到的鉗必然有非法用途，最終裁定被告脫罪。

被告申請訟費遭拒

辯方提出訟費申請，辯方認為本案證據不足，早於去年7月已去信律政司申請以其他方式處理，但遭律政司拒絕。辯方認為被告沒有自招嫌疑，申請訟費。

控方則指從被告背囊搜出鉗及防毒面具，且被告與其他黑衣人一起逃跑，認為被告行為相當可疑，反對有關申請。張官最終認為被告行為的確自招嫌疑，否決訟費申請。

警員何天佑早前接受辯方盤問時稱，當時以涉嫌非法集結、違反蒙面法、藏有攻擊性武器及襲警罪名拘捕被告，由拘捕、錄口供至處理被告證物，前後共花了約6小時。

但當被問到為甚麼錄取三份警誡供詞時，均沒有提及是因被告企圖襲警而拘捕他，何稱「嗰刻覺得冇需要」，僅謂有向案件主管匯報。

【案件編號：KCCC651/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！