【本報訊】本港昨新增17宗武漢肺炎確診個案，是兩個多月以來新低。但大埔太和邨愛和樓累計已有五名居民染疫，當中14樓更有橫向傳播風險，全層數十名居民年廿九被撤離，當中包括獨居長者，倉卒間被送往竹篙灣檢疫中心過年。葵青華豐工業中心一間辦公室亦懷疑出現小型爆發，全公司員工亦被送往檢疫中心。

昨日新增17宗確診，是去年11月19日以來最少，新確診全屬本地感染，其中四宗源頭未明。初步確診亦少於20宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大埔太和邨愛和樓14樓一個單位較早前先後有兩人確診，首名患者2月3日不適，其後確診。愛和樓本周一被納入強制檢測，至昨日再多三名居民確診，當中兩人亦住在14樓的對面單位，先後2月4日及7日開始不適。由於14樓有三個單位染疫，懷疑有橫向傳播，患者或因搭升降機或共用信箱等設施而中招，雖然居民已強檢，但不排除有患者處於潛伏期，因此決定將14樓全層居民撤離送往檢疫。資料顯示，愛和樓2月7日確診的31歲男子，感染源頭不明，是沙田帝逸酒店的後勤員工。

獨居婆婆憂缺藥送院

大埔區議員陳蔚嘉表示，昨日大批警員湧到愛和樓，一度引起居民恐慌，以為又要封樓，其後得悉14樓居民要全部送往檢疫，涉及28戶共數十名居民。記者昨晚現場所見，約30名身穿保護袍的人員在愛和樓大堂安排居民撤離，其間一名獨居於14樓、患有長期病患的老婦曾擔心入住檢疫中心後「唔夠藥食」而求助區議員，最後她稱身體不適，在女兒陪同下登上救護車送院。

張竹君又表示，葵青華豐工業中心一辦公室昨新增一宗確診，累計有兩宗個案，出現小型傳播，辦公室所有員工需隔離檢疫，由於新增患者亦會在樓下的休息室過夜，所以華豐工業中心雖非住宅，亦納入強制檢測名單。其他源頭不明個案包括第10709號33歲男子，居於元朗崇正新村；第10700號53歲男子，住元朗八鄉橫台山羅屋村，2月6日開始發病。

醫管局公佈，廣華醫院第10238號88歲女病人離世，她有長期病患，生前住在油麻地上海大廈，1月25日因氣促被送往廣華醫院急症室後確診。本港疫情累計189人死亡。