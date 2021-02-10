【生意難做】

【本報訊】政府今年在競投後才宣佈大幅削減傳統年宵花市規模，花農購入年花急需散貨，被迫在非正常途徑賣花，結果又被官府檢控。有出租店舖給花農臨時賣花的遊戲機中心及酒吧均被執法部門警告，花農惟有轉在店外賣花，結果11日內收七張告票，狠批當局「呢樣又唔畀、嗰樣又唔畀」，趕盡殺絕。

本月初起，有花商暫租遊戲機中心及酒吧等在抗疫法令下須暫停營業的處所作為「臨時花市」，不過原來此類處所即使改作賣年花亦不能營業。香港酒吧業協會副主席錢雋永透露，早前有酒吧暫租了給花商賣花，但近日有業界反映，有食環人員巡查表示酒吧在法例下必須關門。署方人員未有票控，先作口頭警告，但酒吧為免影響牌照都不敢再開門，「即刻怕咗你，退番啲租畀花檔。」

在太子酒吧街，有花農租用了多間酒吧作臨時銷售點。花農透露，日前有食環巡查，警告酒吧不能營業，結果他們改在酒吧外賣花，卻再被食環指阻街。食環11日內四度巡查該帶及向該店票控，「加埋收七張告票」，估計單是罰款隨時涉過萬元。

「少少生存空間都抹殺」

她說︰「檔檔都放晒出去。」早前購入大量年花等貨品，其後政府突然停辦年宵，復辦後又縮減規模，「唔咁賣根本去唔晒貨，呢樣又唔畀、嗰樣又唔畀，我哋都唔理啦！」現時只能令在農曆年前數天盡量去貨，但暫未知能否封蝕本門。

在港島西營盤，一間正停業的遊戲機中心早前亦改售蘭花，中心負責人早前接受電視台訪問時透露，因店東友人為本地花農，對方投不到花市，疫潮下暫借該店出售年花。結果日前有政府人員巡查，指該處屬遊戲機中心需停業，並向店方發警告信。負責人批評當局「連我哋少少生存空間都抹殺。」即使每日售出小量年花，亦未必賺到錢，幾乎屬倒貼，卻仍遭政府處處阻撓。本報日前到西營盤了解，該店仍有售賣年花，剩下的蘭花已不多，店方希望能在農曆新年前盡快去貨。

民政署回覆稱，遊戲機中心牌照條件訂明，未經批准，遊戲機中心內不得兼營其他生意，如經營遊戲機中心以外的生意，持牌人或因此違反牌照條件。民政署指，根據各部門在執行第599F章的分工安排，民政署負責巡察由其簽發牌照的遊戲機中心、會址、卡拉OK場所 、麻將天九耍樂處所，以及酒店或賓館，今年1月，牌照處已就第599F章進行了2,563次巡查，發現處所大致有遵照相關規定，發出了14次口頭勸喻，未有檢控個案。

食環署稱，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），供人就地享用純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉酒類的處所，必須關閉。如發現違規的情況，會視乎實際情況採取適當行動。該署在1月26日至2月8日期間，共巡查餐飲處所超過11,900次，及向涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規定的餐飲處所負責人作出19宗檢控，但未有說明被控人士是否賣花。