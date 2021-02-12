香港第四波疫情反覆，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（12日）公佈新增24宗確診個案，當中4宗為輸入個案，其餘18宗為本地個案，其中9宗屬源頭不明，而初步確診個案只有約10宗，至於呈報個案則有21宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點分別出現於去年12月10日和今年1月9日。

今日的本地個案宗數只是略高於昨日的17宗，而初步確診個案和呈報個案則分別創下超過兩個月的新低，反映疫情持續好轉。以現時本地個案的下降速度，確診病例宗數將會在一星期內跌至單位數，而第四波疫情有頗大機會在本月底前完全受控。

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