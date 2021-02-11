【本報訊】雖然食物及衞生局局長陳肇始聲言，各類場所放寬安排須視乎現在至年初七疫情沒有重大變化才能確定，衞生署亦再三呼籲市民農曆新年期假減少聚會，但各政府部門已急不及待向公眾釋出放鬆防備的訊息，紛紛宣佈下周四（年初七）全面恢復各項公共服務。

康文署宣佈，為讓市民可在保持社交距離下放鬆身心，今年農曆新年期間（年初一至三）作出特別安排，上午9時至下午5時期間開放十個運動場作緩步跑活動。開放的運動場位於港島、九龍及新界各區，部份場地洗手間及更衣室仍不開放。

康文署提示使用者，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章）規定，使用者在進入體育處所前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。

全線郵局下周四復開

其他政府部門亦陸續宣佈下周四全面恢復服務，香港郵政表示，全線郵政局（包括流動郵政局）將於下周四起恢復正常營業時間。香港郵政會繼續在全線郵政局採取各種減低社交接觸及預防感染措施，並為前線員工提供防護面罩、眼罩、口罩、酒精消毒紙巾、酒精搓手液及手套等防護裝備。有別於其他政府場所，香港郵政在新聞稿中未有要求進入郵政局的人士需要使用安心出行或登記個人資料。

運輸署宣佈下周四起恢復牌照及車輛檢驗服務，呼籲市民繼續盡量使用網上預約服務，或利用設置於各牌照事務處的投遞箱、郵寄或經網上遞交申請，以減少在牌照事務處內人群聚集及等候時間。網上預約續領正式駕駛執照/車輛牌照、車輛過戶、保留、轉移或改配車輛登記號碼或申領國際駕駛許可證的每日名額約為5,000個，可供網上預約的期間為十星期。