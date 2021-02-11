【本報訊】每逢農曆新年，都是吊鐘花盛開的季節，今年碰上大瘟疫，港人未能出外度歲，各大郊野的吊鐘花熱點更加熱鬧。無奈大自然無法承受人類的過度熱情，近日部份吊鐘被惡意或意外催毀。

違例管有可罰2.5萬元

Elaine昨趁年卅晚攀登紫羅蘭山賞吊鐘，因遊人不多，她可慢慢欣賞美麗的中國新年花（吊鐘英文名字為Chinese New Year Flower）。在接近山頂位置，她發現一棵特別殘弱的吊鐘，多條樹枝都有整齊的切口，但見不到地上有斷枝，她肯定這棵吊鐘是被人為鋸斷，「好大可能有人趁噚日（年廿九）落雨冇人行山時落手，因為切口都係新嘅」，她懷疑有人自私地砍走吊鐘帶返家擺設。

在另一吊鐘熱點九龍衞奕信徑第五段、即獅子山郊野公園一帶，山友簡小姐亦發現吊鐘被毀。「原來成棵90度打橫咗」，懷疑是被人拗彎至變形。簡小姐其後在往沙田方向下山路段再發現數棵吊鐘被拗斷或折曲，相信是行山人士下山時借力所致。

《林區及郊區條例》規定，任何人無合法權限或辯解而在林區或植林區內採摘、砍伐或損壞樹木，即屬犯罪，一經簡易稅序定罪，可處罰款25,000元及監禁一年。

過去曾有花墟商店售賣不明來歷的吊鐘，根據《林務規例》規定，吊鐘屬不得售賣或管有的物種，違者可處罰款25,000元。