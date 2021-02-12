辛丑牛年大年初一，八方先喺呢到祝願各位讀者新年平安，一生健康。唔知大家有冇留意到，自稱為香港人特首嘅林鄭月娥早前喺中聯辦嘅線上新春酒會上，博晒命咁擦鞋，仲用普通話同香港人拜年，唔知仲以為香港人嘅母語就係普通話。相比起林鄭，8位外國領事就有心得多，專登喺各自嘅Facebook專頁拍片用廣東話同香港人拜年，講返啲香港人識聽嘅人話。

林鄭喺線上新春酒會講咗啲咩，八方都無謂多講，因為都無人有興趣知。但呢8位外國領事就相當唔話得，就好似美國領事就用廣東話講牛年嘅祝賀語、加拿大領事就用咗差唔多成分鐘同香港人分享佢嘅牛年願望、法國同德國領事就用廣東話同大家講故仔、而英國、澳洲、紐西蘭領事就用廣東話同港人拜年，日本領事仲唱埋財神到，真係有心思。睇返自稱香港人特首嘅777，先唔講佢抗疫有幾失策，但佢連同香港人用返人話拜年都唔識，最基本嘅尊重都冇，咁叫香港人點樣尊重你呢？

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