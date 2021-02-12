港台早於1978年已開始轉播BBC國際頻道 ，更由1989年起於第六台24小時轉播。不過，2017年9月，港台第六台則改為全日轉播官媒的「中央人民廣播電台香港之聲」（香港之聲）節目，該頻道以普通話節目為主。而BBC國際頻道改至在第四台深宵時分播放，播放時數縮減三分之一，僅得8小時。

當年惹來不少批評，有人發起網上聯署要求保留24小時BBC國際頻道，指港台停播BBC頻道會令作為國際城市的香港變得更「狹隘」，近1,500人參與聯署。然而，今日港台因廣電局的公佈，停止轉播BBC國際頻道。

港台當時解釋，中央人民廣播電台及其他為小數族裔而設的等多個節目，均在數碼廣播頻道播放，因頻道被取消之後，相關節目要轉用其他頻道播放。時任港台機構傳訊組總監伍曼儀解釋，香港之聲的頻道是為港台推出數碼廣播而度身訂造，亦可以加強大陸與香港之間的文化交流。

另外，港台電視33頻道，現時亦全日轉播中央電視台綜合頻道（CCTV-1綜合）。根據《香港電台約章》，訂明港台須轉播國家電視台的節目。

3間本地電視台均設BBC世界新聞頻道

除了港台會轉播BBC新聞報道外，無綫電視、Now及有線電視均設有BBC世界新聞頻道（BBC World News），24小時轉播BBC新聞報道，另設有BBC Earth及BBC Lifestyle，播放家居時尚、大自然風光的節目。

《蘋果》向無綫電視、電訊盈科（Now TV母公司）及有線電視查詢會否因應廣電局的公佈，而停播BBC的頻道，包括BBC World News。

有線電視外事部回覆《蘋果》查詢時，僅稱沒有回應；而電訊盈科回覆 《蘋果》指有關頻道目前仍會如常播放，如有任何節目調動，會盡快通知客戶。無線電視則有待回覆。

呂秉權：國策問題只有一國沒有兩制

浸大新聞系高級講師、曾採訪中國新聞多年的呂秉權接受《蘋果》電話訪問時指，對港台做法不感意外，坦言北京對傳媒政府逐漸收緊，包括《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱被禁足香港等事件，「香港以前有兩制空間，近年多個事例證明，喺國策問題上，只有一國原則，沒有兩制之別」。他指出，是次港台停止轉播BBC頻道事件也顯示香港不再是避風港，「當國策拍咗板，港台作為政府部門一部份，係冇任何空間係去靈活執行」。

他提到，廣電局是次禁止BBC於境內「落地」也是北京借此向傳媒劃出紅線，假設同樣報道出現於香港任何傳媒，也會有相應後果，「好似發出警告，大家要睇住，引以為戒嘅意味。」

至於廣電局的規定會否影響其他香港本地媒體轉播BBC頻道，他認為，BBC現時沒有「落地權」，北京或將BBC界定為「非法廣播」，若有其他頻道轉播其新聞，或為「非法轉載」，坦言相關的規定或會影響本港電視台與BBC播放合作。

香港大學新聞和媒體研究中心主任Keith Richburg接受香港港台訪問，對港台宣佈停播BBC頻到感驚訝，認為其決定是發放「令人十分擔心的訊號（very worrying sign）」。港台報道引述他指，香港仍然有自主權，相信港台編採人員不會作岀相關停播決定，除非有其他指示，而是次事件令人感覺是否有政府高層或中國介入，港台才作出相關決定。他認為，港台應仔細交代為何會短時間內決定停止轉播BBC頻道，以及相關的決策過程。

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