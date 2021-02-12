支聯會今年的維園年宵攤檔，遭食環署打壓終止合約，未能擺檔，反而激發市民踴躍捐款支持支聯會。支聯會於本月6至11日僅6天內，籌到近50萬元捐款。

支聯會維園年宵攤檔已有32年歷史，今年食環署以攤檔展示了政治信息為藉口終止合約，令支聯會無法開檔。不過當局此舉反而刺激市民更踴躍捐款予支聯會。支聯會發出新聞稿指，按初步統計，由本月6日至12日中午為止，支聯會共收到592筆、合共48萬多元的捐款，換言之平均每人捐款約800多元。

另外，支聯會今年推出「尊子畫肖像」活動，由政治漫畫家尊子為市民繪畫肖像畫。支聯會表示，合共收到340名市民報名參加，收到的捐款接近16萬元。

支聯會亦呼籲市民繼續捐款，以支持六四燭光晚會被檢控案的訴訟費，與及六四紀念館經費。

市民捐款支聯會的方法

1. 直接存款或轉賬（恒生銀行 262-273-733-001 、滙豐銀行 580-108-934-001 ）

2. 郵寄劃線支票：抬頭「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，寄往：九龍旺角旺角道11至13號藝旺商業大廈10字樓，信封面註明「支聯會秘書處收」

3. 親臨六四紀念館（九龍旺角道11至13號藝旺商業大廈10樓）或「教協」捐款銅鑼灣服務中心（香港銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈閣樓旺角服務中心、九龍旺角彌敦道618號好望角大廈8樓）

資料來源：支聯會

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