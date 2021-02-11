【本報訊】港版國安法去年落實後，澳洲政府向港人提供「避風港」政策，延長香港畢業生和技術簽證五年，據報至今逾2,500名在澳港人獲延長臨時簽證。

澳洲廣播公司根據《資訊自由法》向內政部取得2019年7月至去年11月之間，港人及所有國籍人士申請和獲批澳洲永久居留簽證的數據。

去年7月1日港區國安法生效後，7月至11月港人平均每月申請約574個永居簽證，較1月至6月的平均約684個少16%；但與此同時，港人獲批的永居簽證，由上半年月均316個增至下半年月均370個，增幅17%。相比下，政府去年下半年向所有國籍人士平均批出的永居簽證，少過上半年約5%。

獲批技術類永居簽證增91%

此外，國安法實施後的7月至11月，港人平均每月申請237個技術類永居簽證，較上半年的每月平均310個少24%。然而獲批簽證數量由上半年月均78個，激增至下半年149個，增幅達91%。相比下，澳洲向所有國籍的技術類永居簽證申請人批出的數量，下半年較上半年微跌2.2%。

內政部發言人無直接回應港人獲批永居簽證數量「逆市」增加是否與港版國安法實施有關係，只表示正優先審批能提供關鍵及專門技能的申請人，以支持政府抗疫和重振經濟。

30歲的廚師Raymond（化名）在2014年雨傘運動後翌年與伴侶前往澳洲。他很慶幸可留在澳洲，「如果我有機會回香港，我肯定不會帶手提電話，因為我常在facebook和Twitter上談論政治」。住在坎培拉的港人Claudia（化名）2014年前往澳洲，其臨時簽證獲自動延長五年。她投身於在澳港人組織澳港聯，組織抗議行動和參與對澳洲政界游說工作。