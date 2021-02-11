【本報訊】美媒《華爾街日報》（WSJ）稱，騰訊高層張峰被中國當局扣押，他涉嫌將微信數據提供給中國公安部前副部長孫力軍，孫現時正被調查。騰訊回應指，張峰從未在該公司擔任過高層或管理職務，事件僅涉個人貪腐問題，與微信無關，主席馬化騰並未受查，但地方政府曾稱張峰是「騰訊副總裁」。有學者分析指，隨着中國經濟越來越差，「馬化騰好似馬雲嘅可能性一樣存在，即使係完全配合官方，都冇得避」。

外界對張峰認識不多，內地資料稱他加入騰訊前，並沒有擔任私人公司職務，一直在國企及政府部門工作，曾擔任中組部幹部三局副巡視員、三局三處處長、三局四處處長等。

WSJ：專責打好政府關係

《華爾街日報》稱張峰2018年加入騰訊，負責處理騰訊有關政府事務，打好政府各部委關係。張家口市政府曾在2018年10月發新聞稿，當時稱市長與「騰訊副總裁」張峰見面。據悉騰訊的副總裁職位於第四級，上面有第五級的高級副總裁及最六級的執行高級副總裁。根據騰訊網站顯示的管理架構，高級副總裁及執行高級副總裁約有10人，但沒有列出副總裁姓名。

《華爾街日報》指，張峰去年年初被中國反腐機構調查，他涉嫌未經授權分享騰訊社交媒體微信收集的個人訊息。調查人員正在調查張峰可能與孫力軍分享了甚麽類型的微信訊息，以及孫力軍可能用這些訊息做了甚麽。目前在騰訊負責微信數據處理的是高級執行副總裁張小龍，他被外界譽為「微信之父」。

集團創辦人馬化騰繼續神隱，上一次公開露面已是2019年8月出席上海舉辦的世界人工智能大會，報道指他長年在香港生活，向員工稱他「腰傷」，去年5月更以健康為由缺席全國人大會議，10月再度缺席深圳經濟特區建立40周年儀式。騰訊確認張峰受到調查，但指他並非公司管理層，調查與其個人貪腐指控有關，與微信無關，馬化騰並未受查。

劉銳紹：民企越趨半共產

時事評論員劉銳紹表示，事件反映中央對網絡完全收緊、對數據極其重視，以及對民企「半共產」越趨嚴重。他指出今次事件涉及洩漏數據，即使數據無關痛癢，但單憑蛛絲馬迹已可以找到破綻，故中央對洩漏任何資料都十分敏感。

阿里事件至今仍困擾集團，馬化騰向來低調，被問到騰訊可否避過一劫，劉銳紹坦言在現時中央隨意性下，如中國經濟越來越差，「馬化騰好似馬雲嘅可能性一樣存在，即使係完全配合官方，都冇得避。」

孫力軍是中國公安部前副部長，去年4月被中共指涉嫌嚴重違紀違法，須扣留調查，具體原因官方尚未公佈。外界估計，孫力軍任職公安部期間，親自操辦包括肖建華、銅鑼灣書店、709等大案，重創中共形象，催生香港反送中運動，同時讓中國國家主席習近平揹黑鍋，因此孫力軍被祭旗。