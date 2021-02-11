【本報訊】心裏有鬼，抗戰也變成叛國。國安法實施以來，政權利用條文羅織罪狀打壓異己，想不到連藝術品也無辜受害。位於西貢海濱公園中央水池的「紙船」藝術裝置，疑因船身有「香港」、「獨立」字眼，引起政府邪念，日前用花盆遮擋字眼。有市民批評做法破壞原有設計意念，慨嘆「𠵱家香港講句嘢都容納唔到，唔好話藝術品」。

「紙船」位於西貢海濱公園中央水池，船身有如利用舊報章摺成的紙船。由於參考了真實舊報章港聞版頁面，巧合出現了「香港」和「獨立」字眼，引起獨裁者不安。記者昨日所見，五艘「紙船」已變成花槽，船內擺滿植物。其中三艘船旁邊加設了盆栽，幾乎完全遮蓋船身原有「香港」、「獨立」四字。

剪報圖樣取材《大公報》

路過水池的方先生不滿紙船變花槽，形容紙船已變成水上盆景植物，政府做法反令公眾注意該藝術品。他認為，政府有意圖修改設計，無視藝術品價值，將一些政權眼中的敏感字眼消失，「𠵱家香港講句嘢都容納唔到，唔好話藝術品」。

涉事水池2003年建成，建築署當年斥資近1,500萬元，將該處改裝成八萬多呎的休憩公園，包括紙船所在的水池廣場，由建築署前高級建築師馮永基設計。紙船以玻璃纖維製成，印有舊報紙圖樣，「香港」、「獨立」四字便是由「港九獨立大隊」、「舊香港時期」等句子摺叠而成。有關「香港」、「獨立」字眼的剪報取自1998年10月26日的《大公報》，原文標題內容為「東江縱隊港九獨立大隊——日軍侵佔香港時期一支堅持武裝」，內容主要紀念當時西貢原居民抗日的事蹟。

公園建成當年，馮永基曾向本報解釋設計意念，「想重現昔日漁村孩童玩紙船嘅簡樸情懷，仲特別喺船身印上報道西貢舊事嘅剪報」。該設計2003年獲香港建築師學會的會長獎狀，他同年接受政府新聞處訪問提及：「紙船上的文字或所用的報章，是以60年前抗戰為題材。我們採用了抗戰時期的報章，帶出西貢居民，即東方游擊隊當年如何抗戰。」

不過，獲獎設計難逃建制媒體攻擊，中共喉舌點新聞去年9月發文抨撃紙船設計，聲稱有居民認為不應展示「敏感字句」，促請政府修改紙船的設計。

康文署稱擺花盆賀年

西貢區議員、工黨何偉航說，康文署沒有就改裝花槽通知區議員，署方應向公眾解釋加設花槽的原因，非私下修改，「始終係藝術品，亦存在一段好長時間，突然做新動作，畀人感覺係多此一舉嘅做法」。

破壞藝術裝置的元凶康文署回應稱，每逢農曆新年期間，康文署均會揀選轄下的康樂場地加以佈置，以增添節日氣氛。西貢海濱公園場內，包括水池廣場及紙船範圍，一如往年，會擺設不同盆栽花卉作為新年裝飾，點綴公園周圍的環境。