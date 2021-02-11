【本報訊】20歲青年去年8月在元朗輕鐵站跳閘，遭港鐵職員發現後截停。青年被指先後推撞兩名職員，事後被控普通襲擊及襲擊致受傷兩罪。案件審結後，裁判官王證諭昨裁定被告無罪，指港鐵職員的證供可疑，說法前後不一。惟王官特意訓斥被告，指他明顯沒買車票，警告他要吸取教訓，「就算做唔到貢獻社會、光宗耀祖，起碼做個循規蹈矩、唔使屋企人擔心嘅成年人！」

被告：我做錯咗

被告陳運添報稱兼職店舖助理，他被指於去年8月2日在元朗輕鐵站5號月台襲擊王佩琪及馮梓健。王官昨裁決指，港職職員的證供有疑點。就普通襲擊罪而言，馮供稱被告先推王的膊頭，然後他上前捉住被告膊頭。惟閉路電視顯示，被告遭馮捉住膊頭前並無推王。

至於襲擊致造成身體傷害罪，指控被告推馮的膊頭致其受傷。惟馮起初向警員表示，遭被告扯跌而非推跌；而且馮的書面供詞指他開啟隨身錄影機後，被告仍在掙扎及逃走，但片段卻看不到有關內容。王官認為，雖然被告沒買車票，被截查後的行為亦非常可疑，但控方證據有疑點，裁定他兩罪均不成立。

王官訓斥被告：「控方證明唔到你有罪，但唔代表你冇錯」，指他明顯沒購票，被發現後因不想支付數百元附加費而逃走，造成混亂，並導致兩名港鐵職員受傷，「喺成個事件同過程中，你都係錯」，指被告幼稚、魯莽及衝動，質問被告：「為咗嗰少少錢，最後付出嘅代價係咩？」被告聞言表示：「我做錯咗。」

案件編號：TMCC1712/20