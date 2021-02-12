今日是大年初一。雖然武肺疫情仍然反覆，政府早前呼籲市民減少新春團拜，不過今日仍有不少市民到親友家中拜年。多名市民均表示，雖會減少拜年次數，但仍會到訪較親近的親戚家。有市民笑言不會因而感到可惜，因可乘機避免與不想見的親友碰頭 ，「真㗎，係割席㗎！（見面）真係會影響心情。」

市民視像拜年抗疫

今早市區人流雖然比平日為少，但仍不時看到有市民提多袋年貨，到親友家中拜年。一家四口外出拜年的左先生表示，今年仍會到至親家中拜年，因畢竟是節日傳統，但預計今年只會到一、兩家拜年，「無計啦抗疫嘛。」他希望今年闔家身體健康，香港疫情早日結束。

市民鄧小姐則表示，以往會到三、四個親友家中拜年，不過今年可能會只去一、兩家。她稱，理解政府的呼籲，但自己仍會拜訪一些重視的家人。鄧亦指，今年花市人流較去年少，新年氣氛不如往年。

至於黃先生更稱，今年疫情關係，可能只與家人在家過節，「疫情關係，好多家庭都未必歡迎（拜訪）。」今年亦有市民表示，改以視像交流形式拜年，認為這是折衷辦法。

周小姐：以往團拜質素不高亦不真誠

不過，今年只會到父母家拜年的情侶周小姐及楊先生，未因疫情減少與親友見面而感可惜。周表示，以往的團拜質素不高，亦不真誠，「可能係同一啲唔係咁啱牙嘅親戚朋友夾硬見個面咁，係形式囉。但我覺得呢年（去年）之後，我哋唔係着重形式。」

她續表示，持續逾一年的疫情，反而令她不再單靠大時大節才與親友見面，變相令她更珍惜每次與親友相聚的機會，交流更深入，反而對維繫感情更有幫助。

楊先生：不想被迫與不想見的親戚碰頭

而楊先生則表示，過去兩年的社會氣氛，令他開始減少與「不必要的人」見面交流，「真㗎，係割席㗎！（見面）真係會影響心情。」他更笑稱，自己不想被新年「情緒勒索」，被迫與不想見的親戚碰頭，今年只會到訪想見、必須見的親友家中。

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