【本報訊】葵涌工廈發生非禮案，一名28歲「龍友」日前安排私影少女拍攝cosplay造型照，要求受害少女穿性感衣服、鎖上手銬及蒙眼拍攝狂野照片，其間少女遭人非禮，事後不甘受辱求助父母決定報警。警方前晚以涉嫌非禮拘捕該龍友，據知當時拍攝場景牽涉性虐（SM）情節，並撿走電腦及相機，警方不排除有更多受害者，呼籲舉報。

任會計疑犯被上門拘捕

被捕男子姓陳（28歲），身高1.75米，身材略胖，家住葵涌區，報稱任職會計，喜歡私影。消息指，他早前透過網上社交平台認識一名兼職私影女生，以每兩小時1,000元的報酬聘用少女拍攝私影照。

本月1日，陳租用葵涌一工廈影樓，據知內有不同主題佈景，而事發時場景內有手銬。當日早上11時，少女應約前來，即被要求穿上性感衣服及戴上手銬，雙眼被蒙住，少女其後感到身體被觸碰，憤然喝斥終止拍攝，回家告知雙親，由父母陪同報警。

前晚7時許，警方到陳的寓所將他拘捕，撿走電腦、相機及犯案當日的衣物。葵青警區總督察（調查）楊蓉表示，疑犯單獨行事，正調查手銬的來歷及案件有否涉及非法禁錮，據知當時拍攝涉及性虐（SM）場景。

模特兒公司Hkmodelhouse負責人Admond指出，私影少女被龍友非禮事件屢見不鮮，少女接工作前應加倍小心，通常龍友會透過Instagram或facebook聯絡私影少女，她們應查核龍友有否作品，以及網上資料是否虛假偽冒，如有疑問均不要接受；此外切勿單獨出席拍攝工作，最好有親友陪同，遇上過份要求如拍裸照及性感照，應即時拒絕。