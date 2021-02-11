【武肺第四波】

【本報訊】港府原本因應疫情取消花市，及後突然轉軚，雖然限時限刻，惟仍未能完全避免傳播風險。兩名確診患者分別在傳染期間到訪沙田及觀塘的花市，其中一人病毒載量高，恐有播毒之虞。有區議員透露，有昨日確診居民亦曾到沙田花市，擔心已造成爆發。呼吸系統專科醫生梁子超則稱，只要逛花市人士戴好口罩，相信傳染風險不算大。

昨日新增21宗確診個案，較前日17宗的低位稍為回升。新確診17宗屬本地個案，其中七宗源頭未明，他們分別任職文職、項目工程師、會計等，亦有退休人士，另有十多宗初步確診個案。

根據衞生防護中心前晚更新的確診者潛伏期行蹤表，有兩名患者曾到訪花市，包括居於一名55歲男患者（第10702號），他居於沙田火炭銀禧花園六座，本月6日病發，曾到訪沙田源禾遊樂場花市、禾輋廣場和平餐廳及觀塘安泰邨服務設施大樓。另外，一名55歲女患者（第10704號）亦曾到訪觀塘遊樂場花市和柴灣新翠商場亞參雞飯餐廳，她居於大埔太和邨愛和樓，本月7日病發。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示兩名患者均屬有源頭個案，其中男患者的病毒數值（CT value）為21，即病毒載量高，但一般逛花市時會戴口罩，相信在花市感染的可能較微。

醫生：戴好口罩風險不大

現時大廈有一宗無源頭個案便需全幢檢測，但有患者在傳染期到訪花市，在場花商卻不用檢測。張竹君解釋，患者會在潛伏期間會不斷進出居所，故大廈屬較高危場所。花市其實與超市或街市無異，患者若曾到訪相關地點，一般做法是通知有關地點清潔和消毒，除非有關確診個案是員工或出現大型爆發，否則不會要求患者所到之處均要停業。

昨日亦有一宗源頭不明的確診個案居於禾輋邨，沙田區議員李志宏表示，據了解該患者亦曾到訪源禾遊樂場花市，換言之同一花市或先後出現兩宗確診個案。他認為即使政府將攤位數目減半，但花市人流仍相當多，對出的禾輋邨近期人流更增加逾倍，擔心或已造成爆發。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，只要患者及其他入場人士逛花市時有戴好口罩、做好手部清潔，相信傳染風險不算大，但認為「無風險又唔係絕對」。現時疫情只是比最高峯時緩和，形容確診數字「未算係低……有人聚集就不能夠完全無確診個案」，但認同相較店員，顧客的傳播風險較低，因此難以叫攤位停業。

今日是大年初一，港人按習俗會互訪拜年。張竹君呼籲市民拜年前要留意有沒有病徵，避免和長者及身體較弱人士拜年。市民應考慮是否有需要拜年，即使決定前往，亦應盡量減少拜年時間，並避免飲食等會除下口罩的活動。