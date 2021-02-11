【本報訊】疫情爆不停，與本周二遭當局突閘封區的土瓜灣僑裕大廈及僑發大廈相隔僅50米、位於土瓜灣道及美景街的14幢大廈因污水樣本呈陽性須強檢，記者昨午到該處視察，發現後巷衞生惡劣，污水垃圾隨處可見，更有糞渠爆裂穢物四濺。有街坊批評，疫情不受控責任在政府，居民只好自救，另有居民稱為安全，新年不招呼家人來拜年。

食肆員工糞水旁洗用具

該14幢污水樣本呈陽性的大廈是背對背設計，兩排大廈間是一條300米長後巷，沿路滿佈垃圾、廚餘和油污，老鼠橫行，衞生環境極差。不少大廈水管漏水，糞渠爆裂，中人欲嘔。上址樓上是民居，樓下有商舖食店，昨部份食肆仍營業，顧客坦言不知道後巷衞生惡劣。

在後巷執發泡膠箱變賣的陳女士見慣不怪，指「冇得驚，封區咪去檢查囉」。她揭開後巷離一塊木板，糞水即流出，指「日日係咁流，出面咁多人掃街，呢度冇人嚟掃、冇人嚟洗。」也有食肆員工在後巷清潔用具，對污水穢物視若無睹。

住在其中一幢強檢大廈的黃先生稱知道後巷衞生欠佳，估計與劏房戶太多喉管接駁混亂有關。他稱昨日大除夕和太太在家「撐枱腳」，但擔心喉管不潔「會用濾水器再煲水飲，蓋住廁所板囉」。另有街坊指所住大廈污水樣本呈陽性，已知會家人新年不要來拜年。另一居民王先生無奈說，「通告話做咪照做（檢測）囉，住唐樓冇辦法呀，問題大家都知，呢個政府做唔到嘢大家都知，你做返自己嘢」。

另外，當局昨早巡查佐敦文英街及深水埗南昌街等三幢早前納入強檢大廈的居民，發現53人違反強檢令，每人罰款5,000元。