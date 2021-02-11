【武肺第四波】

【本報訊】防疫措施有望年初七放寬，但條件是顧客進入餐廳或處所要掃「安心出行」二維碼或登記個人資料。食物及衞生局長陳肇始昨日進一步交代細節，顧客進入受規管場所須登記姓名、聯絡電話及到訪場所日期和時間等資料，處所需保留31日；即使是外賣，只要進入食肆範圍就要掃碼或交資料。陳肇始承認，顧客如提供錯誤或虛報資料，當局難以核實，新措施對顧客無約束力。多間食肆批評政策留難小商戶，有黃店考慮以手寫方式記下食客資料並定時銷毀。

陳肇始昨在港台節目表示，若顧客沒有手機未能使用安心出行，可登記個人資料，包括姓名、聯絡電話、到訪場所日期和時間等，處所需保留相關資料31日。她聲稱，考慮到市民平日訂枱時亦會留下簡單資料，相信市民會接受相關做法。

外賣者亦須用安心出行

新措施亦涵蓋外賣者，所有人士不論堂食或外賣，只要進入餐廳就須用安心出行或登記資料；沒有手機的小童，可由家長作代表。

若顧客提供錯誤或虛假資料，陳肇始承認處所負責人及政府難以核實。食衞局回應本報查詢稱，新措施對顧客無約束力。換言之，顧客不需為填錯誤的資料而負責。若有人透過安心出行程式收到到訪場所有確診者到訪，是否需要強檢？陳肇始說並不一定，當局會就每宗個案作評估。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情簡報會補充，如果只有一名確診者到訪處所，中心不會向處所索取資料，但如果該處所出現多宗確診個案，又或有員工感染，中心可能會用已登記的資料通知相關人士做檢測。

尹兆堅斥政府「綑綁銷售」

食環署昨日與飲食業界開會，「稻苗學會」會長、叙福樓集團主席黃傑龍引述署方規定，新措施不限於重開的晚市堂食，所有餐廳任何時段均須要求進入處所顧客用安心出行或登記資料，加強通風裝置措施則可暫緩一個月執行。

黃店越興園負責人馬女士痛斥政府新政策複雜且留難小商戶，不可能請員工監察食客入店前有否用安心出行，「放寬就放寬喇，又要人整嗰安心碼。第一，我哋唔識（用）。第二，唔通我搵個人喺門口睇住啊，唔嘟係咪就唔畀入？即係趕生意？」

喜惶點心專門店東主Jason亦擔心，食肆難以要求不使用安心出行的食客提交個人資料，相信會「嗌交收場」。另一黃店、「開餐 Dine inn」負責人Eddy則表示，相信光顧黃色經濟圈的客人都不會用安心出行，屆時會以手寫板的形式記錄食客資料並定時銷毀，稱商戶非警察，不會亦無權要求食客出示身分證核實資料。

前立法會議員尹兆堅指出，港人冷待安心出行程式，是因為對政府信心崩潰，「唔想私隱同行蹤俾政府隨意運用」，政府「監人賴厚，綑綁銷售」，以放寬晚市堂食等措施，逼市民使用該程式，「只會令大家千方百逃避，政府只係枉作小人，做唔到防疫效果。」