英國廣播公司（BBC）早前報道於曾被關閘於新疆「再教育營」婦女訪問，指控營內有中國男子、警察有系統性地強奸及性虐待被關閘女性。報道引起中方不滿，國家廣播電視局凌晨宣佈不允許「BBC繼續在中國境內落地」，禁止其廣播。港台隨即稱根據廣電總局的公佈，由今晚11時開始，停止轉播BBC國際頻道及《BBC時事一週》的新聞節目。

香港電台發言人表示，根據國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理，港台今晚11時開始，不再轉播BBC國際頻道及《BBC時事一週》。

根據港台網頁，每逢周日早上7時至8時於港台一台播放《BBC時事一週》。早上10時多，港台的本周日仍顯示會播放《BBC時事一週》。港台其後更新節目時間表，將與二台聯播的節目「Beautiful Sunday」，於該台延長播放多1小時，由早上6時播至8時。該節目設有印尼時段，分享各式印尼資訊、播放印尼流行歌曲等。

國家廣播電視總局下設「國際合作司（港澳台辦公室）」，負責組織開展廣播電視對外及對港澳台的交流與合作，承擔廣播電視節目的進口、收錄和管理工作，監管衛星電視接收設施和境外衛星電視節目的落地與接收。

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