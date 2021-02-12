曾為林鄭月娥選特首、現為行會召集人陳智思今日在《南華早報》撰文，指不認為會看到很多香港人會透過BNO Visa移居英國，原因是香港低稅、經濟開放、創業容易、交通通訊便利，這些在短期內也不會改變：「移民是一個十分個人的選擇，政治和社會問題可能是考慮因素之一，但最終選擇仍是考慮到個人的利益，就是為自己尋求最佳的機會，如果攤開整件事去看留與走，香港仍然是最有競爭力的選擇。」

陳智思又指香港另一個優勢是見於今次疫情下，本港堅實的公共醫療系統保障市民安全，感染率和死亡率也低於英國。

嘲BNO Visa可為英國疲弱經濟注入強心針

陳智思又向英國帶點冷嘲熱諷說，BNO Visa並非如此慷慨，「你更可以話這（計劃）是自給自足」。他甚至指，如果BNO Visa真的如英國政府所說，吸引到當地政府所預期的人數到英國，這可為英國未來5年帶來29億元英鎊淨收入，這對當地疲弱的經濟無礙是強心針，但同時香港也承受得起失去這筆錢損失。

陳指，香港亦不會因人才流失而有甚麼損失，因為就如倫敦和紐約，最好的人才仍會由世界各地來港。雖然如此，他認為香港仍然要在經濟上和教育上拓展機會，尤其要針對年輕人：「我們需要做多一點，幫助下一代迎接香港在大灣區扮演的角色。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！