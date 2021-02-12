年初一的黃大仙祠逼滿參拜人潮，每年都親身去黃大仙祠上頭炷香的88歲藝人黃夏蕙，今午2時許到祠與一眾善信排隊參拜。由於午後人數眾多，大會延開鄰近的黃大仙廣場疏導市民入祠。夏蕙姨指排了一個多小時方來到上香區，「排咗個幾鐘㗎，我每次都自己排隊㗎，我唔會打尖」，她認為比起往年年三十晚排隊等上頭炷香，由下午3點排到午夜12點，讚揚今日大會安排不錯。

對於祠方取消歲晚公眾上頭炷香，她表示「頭炷香我就上咗嘞！喺電視。」但難掩失望，「真係好唔開心……（但）唔緊要，有心唔怕遲，所以一樣啫，今日嚟都係頭炷香」。她又指最緊要祈求世界和平，「大家身體健康，呢樣最緊要，個個有生意做、有飯食」，稱戥現時中小企業個個瀕臨執笠邊緣慘，「同埋（希望）疫症快啲完，疫苗快啲嚟」，盼大家打疫苗後，讓社會經濟盡快恢復。

她今年以「牛魔王」扮相示人應節，解釋牛魔王具神力可驅除瘟疫，而牛寓意勤力，寄語港人勤奮踢走疫症。不過她只戴了全面罩而無戴口罩，「面罩得啦，我拜完黃大仙就返屋企，唔會周圍去」。

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