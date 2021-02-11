【本報訊】前年8.31市民自發到港島各區「行街」，及後演變為警民衝突，其中被控暴動的15名被捕人士早前已先後受審，餘下19歲男學生的案件昨續審。辯方盤問聲稱受汽油彈襲擊的警員時指，片段未見顯示包括被告在內的人投擲汽油彈，地上亦無火光，質疑警員蓄意誣衊被告。

稱「燃燒緊」地上無火光

被告男學生葉君誠（19歲）被控前年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。

警員11067蕭小虎昨供稱，當日擔任速龍小隊成員，在軒尼詩道電車路軌受汽油彈襲擊，遂向前追捕示威者，追至中國銀行外，發現包括被告在內的四人，其中兩人各自向他投擲一枚燃燒中的汽油彈。蕭昨補充指，四人一字排開站立，兩人投擲汽油彈後，四人轉身逃走。

辯方大律師石書銘盤問時引用片段指，在蕭聲稱第二次被汽油彈襲擊的時間，地上並無火光，蕭表示同意。石質疑：「但你話有兩個人向你投擲燃燒緊嘅汽油彈喎？」蕭解釋，因汽油彈落在他左後方，而非前方。

石問四人中有多少人戴黃色頭盔，蕭表示不肯定，並解釋當時集中注意汽油彈，故無留意。石質疑：「你話當時佢哋背住你，又話佢哋着黑色衫，頭盔顏色係唯一識認，你有乜理由唔留意？」

石向蕭指出，從來沒有包括被告在內的四人一字排開、並且有人向他投擲汽油彈的事情發生，是蕭揑造，以誣衊被告，蕭不同意。法官姚勳智下周二將裁定案件是否表證成立。

案件編號：DCCC46/20