中國國家廣電總局不滿BBC有關新疆集中營的報道而下封殺令，港台緊跟中央立場，同步中止轉播BBC的節目。不過其實港台本身亦曾報道新疆集中營的問題，甚至遠赴哈薩克訪問過涉事BBC報道中的其中一名受訪者；相關節目之後獲得多個國際獎項，獲港台放在網頁當眼處。有關節目至今仍可以觀看，但港台就未有回應是否繼續支持相關節目內容。

引發北京封殺的BBC報道，訪問了一位被囚於集中營18個月的哈薩克族受害人古孜拉（Gulzira Auelkhan），她披露自己在營內被要求脫去其他女囚的衣服，並將她們鎖上手扣，又稱之後就有中國男子入內強姦她們。

港台英文電視節目《The Pulse》在2019年初亦曾製作《在不存在的監獄中 - 新疆再教育營》系列報道，其中在《關押在新疆的哈薩克族》一集亦同樣訪問過古孜拉。港台記者當時到訪古孜拉在哈薩克的居所，與她的一家詳談兩小時。古孜拉講述自己在集中營內的遭遇，包括被迫與丈夫及女兒分離，又被注射不明藥物；她在訪問期間一度激動落淚，與港台記者相擁。節目至今仍可在港台網站及YouTube上免費觀看。

《The Pulse》有關新疆的系列報道之後獲得多個獎項，包括2020世界媒體節紀錄片金獎、2020美國國際電影及電視節證書獎、2020年紐約電視電影節銀獎、2020人權新聞獎優異獎等。港台網頁有專頁陳列得獎的節目，2019/20年度名單的第一個節目，就是《The Pulse》的新疆系列報道。

《蘋果》向港台查詢是否仍然支持有關報道內容、會否將節目下架，以及會否退回相關獎項等問題，但港台一概沒有回應，僅重複早前的回應，指因應國家廣電總局決定，在今晚起停播BBC國際頻道及《BBC時事一周》。

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