港府擬推電話卡實名登記制，執法機關可繞過法庭索取事主資料。職工盟組織幹事杜振豪等人，今早在旺角豉油街擺街站反對實名制，質疑實名制只會助執法機關充權，方便政權監控人民，令港人人心惶惶、自我審查。有市民亦反對實名制，認為會侵犯私隱，並慨嘆「成個香港已經轉變咗」。

港府正就電話卡實名制進行公眾諮詢，諮詢期由原先1個月、即本月底結束，延長至下月20日。不過政府提交立法會的文件已列明，「維持現狀並不是一個選項」。

杜振豪指出，政府先以「安心出行」掌控、追蹤市民資料，現時再欲以打擊罪案為藉口推電話卡實名制，以掌控市民資料。他質疑此舉有助執法部門充權，方便「政權監控人民」。

杜續指，電話卡實名制下執法部門可任意索取市民資料，在警民缺乏互信關係下，憂慮市民會自我審查，不敢用通訊軟件表達政見，甚至不敢與反對派人士會面。他呼籲，港人不應輕言放棄應有的言論自由，更不應放棄表達反對意見的自由權利。

市民憂投訴無門：而家都唔信警察

擁有兩部電話的陳小姐（化名）指，自己平日會以兩部電話分開工作與私人事務。她批評港府推實名制是多此一舉，做法有如「佢（政府）揸曬主意……連諗嘅嘢都要同佢一樣」。她亦憂慮日後有關做法出現問題時，市民可向哪個政府部門投訴，「因為而家啲市民都唔信警察」，擔心港人投訴無門。

深信港人本質善良的陳小姐更反問一眾問責班子，「你自己都係香港人，點解你做啲嘢係完全唔合邏輯？」她痛斥香港自由民主慢慢被政權扭曲，「成個香港已經轉變咗，好似退步咁」，憂慮香港有一日會完全「大陸化」。

另一位市民葉女士坦言，明白警方或有需要利用市民資料追蹤罪犯，但應有實質理據支持，不能盲目索取市民資料。她認為有關做法會「始終唔係咁好，侵犯咗私隱」。

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