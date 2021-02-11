【本報訊】市民紀念元朗7.21襲擊事件八個月當晚，中六男生稱放工時遇上大批警員衝出來，決定掉頭走，卻被指出手拯救兩名遭防暴警追捕的女子，被控阻差辦公。案件昨裁決，裁判官梁雅忻指警員證供質素未能讓法庭確定他觀察無誤，辯方說法亦沒有不合情理之處，基於疑點利益歸於被告，裁定男生罪名不成立，庭上聞判掌聲雷動。

被告（17歲）被控一項阻撓警務人員罪，控罪指他去年3月22日凌晨在元朗又新街與合益路交界犯案。報稱受阻的警員李文軒早前供稱，追捕兩名女子時感覺有人攬他左胸，令他未能繼續前行。李回頭望，看見被告跑走，由同袍追截制服後，他親自拘捕被告。

裁判官梁雅忻昨裁決時指，李承認回頭望時，攬他的人已轉身跑，他只看到其側臉。雖然李聲稱追捕路線上沒有其他人，但片段顯示現場不時有人跑過。梁官續指，本案關鍵在於李的識別是否可靠，尤其關注他被攬後的反應時間，她質疑：「由被攬到擰轉頭之間，究竟相隔咗幾耐？之間會唔會有其他人影響到佢觀察？」

「被攬到擰轉頭究竟隔幾耐」

被告早前自辯稱，本打算到同事寓所休息，沿路看見有示威者與警員對峙，再目睹一名女子被制服，直至看見大批警員衝出，感不安而原路折返，隨即被撲出警員拘捕。梁官認為，被告與同事證供在盤問下「站得住腳」，而警員的證供質素，則未能讓她肯定其觀察無誤，基於疑點利益歸於被告，裁定罪名不成立。

案件編號：TMCC1848/20