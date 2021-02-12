牛年大年初一，醫管局今日（12日）公佈一名32歲男病人昨日（11日）入住屯門醫院後今早失蹤，及後被發現倒臥在醫院附近路邊，經搶救後死亡。醫院將成立委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告。有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。

醫管局今日（12日）公佈，一名32歲男病人昨日（11日）入住屯門醫院，病房人員今早8時曾派藥及早餐予病人，約8時半左右發現病人不在病床，於是聯絡醫院管事進行搜尋。數分鐘後，醫院管事接獲通報，一名身穿病人服的男子倒臥距離醫院數分鐘步行路程的路邊，事後證實是該名男病人。他被送往急症室搶救，至10時35分證實死亡。

據了解，該男病人入住內科病房，病情與武肺無關，有長期病患，今早懷疑於醫院附近河邊單車徑上面一個平台躍下，最終倒卧在公園附近。

屯門醫院指對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立委員會調查事件經過，並於8星期後提交報告，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。

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