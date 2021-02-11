【本報訊】政府抗疫無方，連累港人未能安心度歲，今年多個傳統新春活動相繼取消，包括年初一的新春花車巡遊、年初二煙花滙演及林村許願節等。不過，港人還可在新春期間拜年，亦可參與民間自發舉辦的多個市集逛街，感受新春氣氛和濃濃的人情味。

雖然黃大仙祠今年取消善信上頭炷香安排，但祠廟今日仍會開放，善信進入前必須在祠外廣場櫃位登記，並掃描安心碼，或提供姓名及電話號碼。至於過往港人新年喜愛到大埔林村拋寶牒祈福，今年亦同樣取消，許願廣場亦暫停開放至新十六（27日）。不過，林村天后廟仍會開放讓善信上頭炷香。

今起網上向觀音借庫

原本今明兩日舉辦的新春國際滙演和農曆新年煙花滙演，因疫情關係已告取消。旅發局今年首次推出網上「迎春接福·就在香港」新春市集，與活動策劃公司「FEED 」和本地餐飲業界合作推出限定賀年美食和禮品，另設網上小遊戲，有機會贏取網上市集折扣優惠或旅發局賀年精品福袋。

旅遊事務署舉辦的「鹽田梓藝術節」今起會以網上形式舉行，公眾可透過網上平台欣賞鹽田梓的風光及藝術作品。

另外，東華三院轄下寺廟的觀音開庫活動會改為網上舉行，善信可在初一至正月廿五進入東華三院廟宇及祭祀服務網站，選用代借庫或還庫服務。

不喜歡虛擬的網上活動，也可親身前往沙田車公誕新春市場感受農曆新年氣氛，市場在沙田翠田街足球場舉行，一共設有32個乾貨攤檔，年初一由上午7時至下午6時；年初二則由上午8時至下午6時、晚上11時至年初三下午6時，新春市場開放時間與車公廟開放時間相同。

全港有至少六個市集在年初一至年初三舉行，公眾可到場逛街和消費，支持本土創作，包括「渡假風體驗市集」、「美利新年市集」、「白紙市集——香城年宵2.0」、「108C賀歲官人仲寄賣」、「幫緊你。幫緊你。牛宵」，以及「齊上齊落市集」。

花農梁日信亦會在農曆新年期間開放「信芯園」供遊人觀賞及買花，除有遍地百合花田外，同場亦設有心形花擺設供遊人「打卡」。村內不設泊車位，市民可乘坐公共交通工具至石湖圍再步行前往。

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