【本報訊】歲晚疫情未減，醫管局公佈昨再有兩名武漢肺炎病人不治，其中一名84歲男病人本月8日送往伊院急症室後不治，其家傭前日凌晨再到醫院求診後初步確診，院方昨才接觸殮房，得悉其遺體帶有武肺病毒。醫管局總行政經理劉家獻稱，該病人接受診治時沒有發燒及上呼吸道感染症狀，故醫生評估毋須為病人遺體進行測試。

抗體呈陽性 醫護毋須檢疫

劉家獻透露，一名84歲男病人本月8日早上在家中昏迷，送往伊利沙伯醫院急症室搶救後不治，其家傭兩日後凌晨到伊院急症室求診，證實初步確診。院方昨早接觸遺體移送到葵涌公眾殮房，並得悉男病人的遺體帶有武肺病毒，其後發現病人的血液對抗體呈陽性，故沒有醫護和病人須接受檢疫。院方再次提醒職員工要遵守有關遺體移送殮房前的風險評估，並為遺體作出所需測試。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，該名男病人居於被納入強檢的紅磡家維邨家廉樓，上月25日發病，初步了解曾為他急救的救護員均有佩戴合適裝備，病人本月5日曾求醫，惟未能聯絡到該醫生。

近月有多宗死後才確診個案，除去年12月正義聯盟發起人李偲嫣送院不治後確診，上月25日及29日亦各有一宗死後確診個案，58歲及66歲死者均在家中離世。

明愛醫院亦有一名居於荃灣梨木樹邨桃樹樓的75歲確診女病人離世，她有長期病患，上月22日確診，翌日轉到深切治療部，昨晨3時05分離世。武漢肺炎自去年初爆發以來，本港至今累計已有191名確診者離世。

衞生防護中心資料顯示，昨日確診的一名42歲女子2月6日曾到訪牛頭角警署，她沒有病徵。一名本月8日發病的29歲女子，以及一名本月5日發病的40歲男子均曾到訪迪士尼行政大樓，上址最後有個案到訪日期為本月8日，該女子同日亦到訪迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳。惟樂園去年12月2日起停開至今。

衞生防護中心並公佈，已撤離的太和邨愛和樓14樓再有一人確診，其一名屬密切接觸者的朋友亦染疫。張竹君指，愛和樓至今有四個單位出現個案，最近出現的三個單位較接近，懷疑患者在走廊或其他公用地方傳染。

衞生署亦於昨日宣佈，轄下的疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會已就本港體弱長者接種復星醫藥/德國藥廠BioNTech的疫苗發表共識建議，認為在現時疫情下，在香港使用該款疫苗為16歲或以上市民接種以加強對武漢肺炎的免疫力效益大於風險。