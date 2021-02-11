【本報訊】年初七起獲有條件復業的商業處所，除了餐廳晚市堂食，亦包括美容院、健身室等，但同樣要強制顧客掃「安心出行」二維碼或登記個人資料。曾被控暴動罪的「赴湯杜火」夫婦所開設健身中心Wild Gym Fitness and Therapy決定年初七結業，理由是出賣客人資料觸及其底線，絕不能接受。

「底線唔可以過」

位於上環的Wild Gym Fitness and Therapy昨在fb專頁發文，認為政府新措施意味中心要在政府「有需要」時交出客人資料，「我哋不但唔願意交出，連幫你記錄我哋都唔X會做！因為幫你哋記錄呢件事已經有問題！」帖文稱，不會以顧客的自由作為換取自己利益的方式，於是決定以復工日作為結業日，感謝顧客支持，「希望大家明白結業不是放棄，不是服輸，而只是貫徹我哋對民主自由既追求，不容自己作暴政幫兇。」

負責人湯偉雄表示，中心開業近三年，現租用一個約700呎舖位，月租約三萬元，租約至今年9月才完結。他說本來面對疫情下多次強制停業，中心也未有太大經濟壓力，相信能捱得過疫情並在一年內追回營業額。但自第二次被勒令停業，兩人已預計政府會利用復工硬推政治任務，於是早已討論好，以不出賣客人資料為底線。他說，中心是他和合夥人的心血，「由freelance做到有自己地方，係一直以來去建立、係好多人嘅肯定⋯⋯不過點可惜都好，有啲底線係唔可以過。」

RMG泰拳健體中心負責人柯尊鼎說，湯偉雄做法具勇氣「做得好好，respect佢」，但他暫未有條件去做同樣決定，「如果政府要求打疫苗先可以開工就唔做，（政府）咁無恥會做得出，但唔會搵條命去博囉。」有中心學員向他表示，憂慮是否須用安心出行，「同佢解釋返可以登記資料，好似姓名、電話、出入時間就OK」，與平日學生登記上堂做法相約，又料今次只是開始，政府未來會一步步壓迫。

BEANS Coffee則在fb專頁發文交代執行方法，年初七起若有食客不便使用安心出行，店方會準備一張卡，只需填寫姓名、聯絡電話、進入日期和時間，並自行投入收集箱即可；在一般情況下不會查核食客個人資料，於31天後銷毁。