牛，大家遠足露營時見得多，不過真正「牛高馬大」、比普通家牛巨型一倍以上的野牛相信沒有多少人見過。由於人類近代過度開墾林木、肆意獵殺等，令全球野牛數量急劇下降，部份品種已陷瀕危甚至極危水平。本港嘉道理農場2017年起與柬埔寨政府合作，於當地其中一片最大的森林內嘗試推行保育計劃，成立巡護隊反捕獵，盼透過驅趕獵人、阻止砍林伐木及加強教育，保護當地野牛的生存空間。

家牛、野牛都是牛，不過大家平日常見的都是家牛，已經過幾千年馴化。野牛不是野化的家牛，牠是牛科另一個物種，成年野牛的體形可達普通家牛的倍數起計。嘉道理農場部門主管陳輩樂指，以普通黃牛為例，一般重300公斤，但與黃牛外表相似的爪哇野牛，體重最多可達800公斤；另一種印度野牛更加巨型，公牛更可重達1,500公斤。據他們了解，香港近代史上沒有任何野牛出沒，野象、犀牛等記載可能要數到二三千年前的古華南地區，料亦有野牛在其中，廣東西部幾百年前還有資料記載印度野牛。

亞洲野牛數量銳減

陳輩樂表示，隨着戰禍、森林平原過度開墾破壞棲息地、非法盜獵製成標本牟利等原因，都令全球各地不同品種的野牛數量大幅減少。他指在亞洲被發現的8種野牛中，柬埇柬野牛（林牛）自80年代起已幾乎沒有科學家再見過其影蹤。根據世界自然保護聯盟（IUCN）評估，林牛已屬「極危」狀態，2016年全球估計只餘少於50隻，距離絕種僅一步之遙。

陳續指，現時柬埔寨東部還有一片保存得完好和最大的旱生森林，裏面估計棲息全球逾半爪哇野牛。爪哇野牛全球估計有4,000至8,000隻，屬「瀕危」狀態。本港嘉道理農場於2017年應當地海南農業廳邀請，在一塊逾1.3萬公頃的經濟特許地上展開保育工作。經過數年野外調查發現，項目點內有一群健康的爪哇野牛繁殖種群。但森林非法砍伐和盜獵問題十分嚴重，他們於2019年第3季成立森林巡護隊負責反盜獵、反砍伐，至今累計發現及移除逾千米捕獵電網和600多個捕獵陷阱，驅趕過400多人，他認為措施有效，如今伐木的油鋸聲音和遇見的陷阱數量都有明顯減少。

柬埔寨保育野牛工作極為困難

陳透露，在當地工作極為困難，因調查器材不時被盜，故拍得野牛棲息片段彌足珍貴，而當地人十分貧窮，部份人依賴盜獵和砍樹維生，因此要以比當地薪資水平優厚的價錢聘請巡護隊，希望藉此減少他們入森林砍木的機會，並會定期向巡護隊提供培訓和裝備，同時要在社區搞活動提高民眾生態保育意識，促進人牛共融。

嘉道理農場另於中國雲南西雙版納設點保育印度野牛。印度野牛於全球有介乎6,000至2.1萬隻，屬於「易危」，除了中國雲南和西藏南部，東南亞各地亦見蹤迹。嘉道理在當地成立監測隊，建社區保護地。陳輩樂認為，大熊貓經保育後亦屬易危水平，因此各種野牛的保育狀況不容樂觀。

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