【本報訊】前年區議會選舉以67票之差連任失敗的民建聯古揚邦，不滿落敗提選舉呈請，指民主派對手傳單的攻擊失實和誤導，否認「懶惰不堪、失職失責」。法官周家明昨駁回呈請，指傳單內容並無失實或誤導，懶惰等指控不是事實陳述，只是評論或意見，亦非針對古，下令古支付訟費。

呈請人古揚邦是上屆荃灣祈德尊選區區議員，今屆由民主派註冊社工陳劍琴當選。判詞指，傳單寫有「區議會每屆撥款接近1,120萬元用作資助節日燈飾及國慶等活動」，古質疑金額誇大，實際撥款只有840萬；惟有關句子寫明撥款涵蓋節日燈飾及國慶「等活動」，陳亦有在誓章中解釋撥款所包含的項目，周官不認為內容失實或誤導。

至於「超過1,800萬元撥款幾乎由保皇黨派地區包攬，舉辦蛇齋餅糭活動」這句，古強調他本人或民建聯從無收取撥款用於舉辦「蛇齋餅糭」的活動，亦不同意陳指「蛇齋餅糭」泛指涉及娛樂、悠閒及社區服務等免費活動，古認為應只限於免費食物或飲品。

「懶惰」、「失職失責」僅屬評論

法官指以他理解，涉及甜頭及利益的活動都可界定為「蛇齋餅糭」，認為古的定義過於狹窄；且傳單寫「1,800萬元撥款幾乎由『保皇黨』包攬」並非只是指民建聯。法官認為陳的說法是對區議會撥款或「蛇齋餅糭」的質疑，而古只是當區20名區議員之一，相關事實陳述並非針對他。至於「讓懶惰不堪，失職失責的人離開議席」、「人民的公帑應用於社區建設之上，而非成‍為建制派的私產」等句，法官指句子非事實陳述，只是評論或意見，不構成失實或誤導，況且亦非針對古，最終駁回呈請。

案件編號：HCAL270/20