歌舞群組引發武漢肺炎第四波疫情，至今群組所涉確診人數多達732人，惟其中一個舞廳爆發點金儷星，於大年初一再辦聚會。《蘋果》記者傍晚在街外守候，發現十數人到旺角金雞廣場，部份衣着光鮮，帶同食物、紅酒等上樓，負責人辯稱是股東和員工食「開年飯」，又道：「點敢開門呀？罰幾萬蚊唔得，坐監都唔掂呀！」他本人當時未戴口罩。

《蘋果》早前接獲消息，去年武漢肺炎「歌舞群組」爆發點之一、旺角金儷星舞廳，趁大年初一再辦聚會。記者傍晚起在旺角金儷星舞廳所在大廈、旺角金雞廣場外守候，下午6時起陸續有人循大廈後門搭升降機上樓。有男女相約大廈外等候，隨即上樓，亦有人帶同即食麵等食物到場；有人則進入電梯大堂，經保安員提醒後轉至從後門入內；有身穿光鮮衣着的女士帶同紅酒到場。記者現場估計，至少十來人經後門進入大廈內。

舞廳無播音樂 但燈火通明

記者隨後沿路搭電梯至旺角金雞廣場3樓，即金儷星舞廳，場內雖沒有播放音樂，但燈火通明。當記者欲入內查詢，金儷星舞廳負責人張韻（韻姐）隨即趕至，期間未有佩戴口罩。

韻姐對記者指，今日只是員工吃開年飯，僅員工和股東參與，又着記者別拍攝。

當記者查詢今日有否偷步營業時，韻姐語氣略為激動，「無開門呀！無開兩個幾月呀！點敢開門呀？罰幾萬蚊唔得，坐監都唔掂呀！」韻姐又稱，舞廳已停業長達兩個多月，股東都非常煩惱，故今日「團一團，食餐飯」去商量對策。

娛樂場所仍須停業至2.17

根據政府現時規例，任何人身處餐飲處所內，在進食以外時間必須戴上口罩，並於傍晚6時起禁止堂食。而任何餐飲處所內不得進行現場表演及跳舞活動。此外，公眾娛樂場所須繼續停業至2月17日。

旺角金儷星舞廳是第四波疫情其中一個爆發點，有逾90人到訪後染疫。金儷星去年底亦遭民政事務總署轄下牌照事務處提控，指涉違反口罩令。

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