本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

困擾本港一整個鼠年的武漢肺炎，至昨日（11日）仍有多21宗新增確診個案，較前日17宗輕微增加。當中有17宗是本地感染，源頭不明個案仍有7宗。而初步確診亦有10多宗。

日前出現爆發的太和邨愛和樓，昨日再多2宗相關個案，其中1宗為14樓的住戶，另1宗則為該住戶的密切接觸者，並非居於愛和樓。而現時愛和樓14樓有4個單位出現個案，已撤離約30多名居民。另外，一名84歲老翁，於2月8日在家中昏迷後送院，其後死亡，至2月10日其家傭亦感不適到醫院求醫，並證實初步確診，衞生署其後向葵涌醫院殮房查詢，得知老翁的血液樣本上，對抗體呈陽性反應。另外，就昨日新增的21宗個案，8幢大廈需要接受強制檢測，並需於年初四（15日）或以前接受檢測，當中涉及4幢公屋及1幢居屋。

2.11新增強制檢測大廈

至少1確診全棟驗（8棟）

●葵涌石籬（二）邨石怡樓

●太子英美大樓

●紅磡家維邨家廉樓

●沙田禾輋邨富和樓

●將軍澳顯明苑

●大角嘴富多來新邨1期富殿樓

●大埔太和邨麗和樓

●深水埗福華街慶華大廈

10運動場新春重開 予市民緩步跑

康文署今日（11日）宣佈，將於農曆新年期間（12日至14日）作出特別安排，在上午9時至下午5時期間，開放十個運動場作緩步跑活動，惟入場市民須使用「安心出行」或登記個人資料。

十個運動場分別為小西灣運動場、香港仔運動場、銅鑼灣運動場、深水埗運動場、巴富街運動場、將軍澳運動場（主場）、城門谷運動場、屯門鄧肇堅運動場、元朗大球場及粉嶺遊樂場，而部份球場的洗手間及更衣室暫停服務。

車公誕市場2.9起開放 檔主員工須48小時內檢測

另外，車公誕市場將於周二（9日）至本月26日期間開放，食環署表示，由於與15個年花銷售點的情況有別，該銷售點毋須實施取票制度，但須嚴格執行一系列防疫抗疫措施。攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月14日起在葵涌石籬二邨及沙田禾輋邨增設流動採樣站。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。農曆新年期間，大部份流動採樣站繼續開放，個別採樣站提早至下午5、6時關門，其餘採樣站則維持晚上8時關門。

●黃大仙睦鄰街遊樂場（2月12至18日）

●東涌北公園足球場（至2月18日）

●黃竹坑體育館（至2月15日）

●葵涌石籬（二）邨石怡樓（2月14至15日）

●沙田禾輋邨富和樓（2月14至15日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月15日）

●佐敦官涌體育館（至2月14日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月14日）

●荃灣海濱花園海霞閣平台（至2月12日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月11日16:40）

10,731宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

191宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多55人出院（第1401、7069、7305、7323、8181、8820、9400、9572、9668、9703、9821、9841、9844、9913、9924、9926、9929、9936、10014、10077、10131、10134、10183、10224、10227、10249、10304、10305、10327、10348、10357、10398、10419、10421、10432、10454、10457、10458、10465、10486、10511、10513、10516、10518、10519、10545、10555、10580、10589、10599、10606、10622、10642、10645、10661號個案）

共10,076人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

413名確診者仍留醫；

21人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10643號個案）、

19人嚴重（第6386、7021、7076、7468、8221、9055、9550、9662、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10356、10431、10503、10708號個案）、

其餘373人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月11日09:20）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，內地新增2宗確診個案，均為境外輸入病例，福建1宗和廣東1宗。大陸累計89,736宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診935宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月12日06:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.07億，全球死亡人數超過236萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,735萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過47.4萬。印度確診人數超過1,087萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾965萬，死亡人數超過23.4萬。英國累積感染人數升穿400萬宗，俄羅斯、法國、西班牙確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞和阿根廷。墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭共9個國家確診宗數亦超越100萬。以下是最新疫情發展：

●法國周四再錄得逾2.1萬宗武肺個案，衞生部周四公佈，英國變種武肺病毒佔當地感染個案約20%至25%，南非及巴西變種亦分別佔4%至5%。總理卡斯泰（Jean Castex）表示，將在學校假期結束後，為小學每周安排20萬次唾液病毒測試，以追蹤疫情，當地晚上6時後的宵禁令仍然維持。德國宣佈因應疫情，封鎖與捷克的邊境。

●新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周五宣佈，當地將於本月20日起開始為國民接種武肺疫苗，首批疫苗將安排1.2萬名邊境人員接種，並於4月開始為醫護人員接種，全民接種則估計需一年時間才能實現。新西蘭亦會負責托克勞（Tokelau）、紐埃（Niue）及庫克群島（Cook Islands）等南太平洋島嶼的疫苗接種工作。

●美國總統拜登周四訪問馬里蘭州的疫苗實驗室，承認美國將無法在夏季結束前，為所有國民接種武肺疫苗。

●非洲武肺死亡人數在過去一個月急升40%，預料將在未來數天升穿10萬人大關。隨着近日研究顯示阿斯利康（AstraZeneca）疫苗對南非變種病毒保護力偏低，非洲疾控中心周四指，若一地的武肺個案多屬南非變種，便不應為國民注射阿斯利康疫苗。

根據周三協議，髮型屋獲准於下月1日重開，其他經濟活動曾要在七日感染率不多於每10萬人有35宗新症後方可重啟。周三的七日感染率為68。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,366,838 (474,554)

印度 10,871,294 (155,360)

巴⻄ 9,659,167 (234,850)

英國 4,010,333 (115,748)

俄羅斯 3,983,031 (77,415)

法國 3,465,951 (80,951)

西班牙 3,041,424 (64,217)

意⼤利 2,683,403 (92,729)

土耳其 2,564,427 (27,187)

德國 2,321,215 (63,858)

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