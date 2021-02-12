本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

橫跨鼠年及牛年的武漢肺炎疫情繼續困擾香港，本港昨日（12日）新增24宗確診個案，較周四的21宗輕微上升。當中本地個案仍有18宗，源頭不明個案亦輕微上升至9宗。

在9宗源頭不明個案中，有3人為工程師，當中1人於何文田忠孝街一個地盤工作，地盤需要停工。另外2人，1人曾去過灣仔道一地盤視察及開會，但暫未公佈需要停工。

食衞局局長陳肇始昨日就出席疫情記者會，除了為政府擬年初七放寬防疫措施解畫，然而仍未公開放寬的準則，僅表示指標包括個案數字有沒有飆升、源頭不明個案有沒有增加、有沒有出現大型感染群組等。而陳肇始亦為「安心出街」應用程式護航，指程式對個案追蹤有幫助。對於封區檢測屢被批評，陳肇始亦仍然堅稱封區有效。

2.12新增強制檢測大廈

至少1確診全棟驗（9棟）

●尖沙嘴美麗都大廈

●馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

●元朗安樂路遠東發展元朗大廈

●九龍塘映月臺B座

●黃埔花園12期銀竹苑2座

●大埔廣福邨廣智樓

●東涌東環1期5A座

●薄扶林碧麗苑

●九龍城沙浦道豪門

醫管局總行政經理劉家獻公佈，醫管局至昨晨9時，有59人康復出院，累計有10,356名確診及疑似病人出院。現時仍有373名病人在23間公立醫院及社區治療設施留醫，當中22人危殆，17人情況嚴重，餘下334人情況穩定。醫管局目前有1,237張負壓病床，使用率48%；負壓病房共679間，使用率61%。

車公誕市場2.9起開放 檔主員工須48小時內檢測

車公誕市場2月9日至26日期間開放，食環署表示，該銷售點攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月13日起在黃大仙石鼓壟道遊樂場及大埔廣福邨增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至2月16日（星期二）。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。農曆新年期間，大部份流動採樣站繼續開放，個別採樣站提早至下午5、6時關門，其餘採樣站則維持晚上8時關門。

●黃大仙睦鄰街遊樂場（2月12至18日）

●東涌北公園足球場（至2月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月16日）

●佐敦官涌體育館（至2月16日）

●黃竹坑體育館（至2月15日）

●葵涌石籬（二）邨石怡樓（2月14至15日）

●沙田禾輋邨富和樓（2月14至15日）

●荃灣荃榮街遊樂場（至2月14日）

●荃灣海濱花園海霞閣平台（至2月12日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月12日16:30）

10,755宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

192宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多59人出院（第6558、6755、8729、8819、8899、9404、9519、9583、9760、9783、9901、9955、9966、9989、9990、10025、10047、10085、10157、10193、10201、10239、10241、10247、10255、10269、10270、10276、10288、10298、10303、10336、10344、10369、10370、10377、10393、10416、10420、10435、10438、10449、10462、10501、10504、10506、10517、10522、10540、10581、10583、10592、10616、10628、10646、10658、10670、10677、10681號個案）；

共10,136人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

373名確診者仍留醫；

22人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、8900、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10643號個案）；

17人嚴重（第6386、7021、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10431、10503、10708號個案）；

其餘334人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月12日14:30）

兩岸疫情最新情況：大陸國家衞健委公佈，內地新增12宗確診個案，均為境外輸入病例，上海7宗、廣東2宗、四川2宗、遼寧1宗。大陸累計89,748宗確診，死亡病宗4,636宗。台灣累計確診937宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月13日06:15）

美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數超過237萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,746萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過47.9萬。印度確診人數超過1,088萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾971萬，死亡人數超過23.6萬。英國累積感染人數升穿400萬宗，俄羅斯亦逼近400萬大關，法國、西班牙確診亦超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞和阿根廷。墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭共9個國家確診宗數亦超越100萬。以下是最新疫情發展：

●世界衞生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，近日全球武肺感染數字下降，但各地政府不應自滿，強調目前並非放寬防疫措施的時候。按照世衞數字，全球過去7天錄得約310萬武肺個案，較對上一周的500萬明顯減少，同期約8.8萬人死亡，同樣較1月中時的高峯減少。

●德國總理默克爾周五表示，未來放寬防疫措施時必須按部就班、小心行動，以免爆發第三波疫情，警告一旦鬆懈，感染數字便可能再次上升。德國目前的居家令將於3月7日屆滿，學校則最快本月22日恢復面授課堂，理髮店亦可望在3月1日後重開。默克爾稱，會觀察每放寬一項防疫措施，對感染數字造成的影響，當地民調則顯示，50%受訪者希望3月7日後可放寬部分措施。

●意大利衞生部周五公佈，當地現時約有17.8%武肺個案屬英國變種，將在未來數天作更多測試，了解變種武肺的傳播狀況，估計未來數月變種武肺將成為主流。當地現時的傳播率R值已降至0.84至0.95，部分滑雪場可望下周一重開。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 27,464,442 (479,949)

印度 10,880,603 (155,447)

巴西 9,713,909 (236,201)

英國 4,025,529 (116,507)

俄羅斯 3,997,898 (77,911)

法國 3,466,623 (80,954)

西班牙 3,056,035 (64,747)

意大利 2,697,296 (93,045)

土耳其 2,572,190 (27,284)

德國 2,330,414 (64,402)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！