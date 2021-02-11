教育局最新規定學校在年假後全體⽼師須每兩周接受武肺病毒檢測，才可申請全校復課半天。港青基信書院及屯門仁濟醫院第二中學教職員分別向《蘋果》投訴校方威逼教職員接受檢測。基信校長承認曾告知全校教職員要有心理準備進行檢測，但重申校方的復課安排仍需視乎疫情發展。屯門仁濟醫院第二中學則確認，若有老師未能「配合」檢測，必須提供理由。

記者 陳紫晴 關玉婷

港青基信書院老師X（化名）向《蘋果》透露，校長早前在討論復課安排的會議上，表明會申請全校恢復半天面授課堂，但並沒就檢測與否諮詢老師的意願，只稱老師只能選擇教育局的免費檢測，或自費檢測，而校方不會提供資助。

X斥校方未有尊重老師意見或給予選擇權，指校方在會上多次強調「學生利益為先」，猶如對老師「道德綁架」；他形容直資學校「惡晒」，隨時可終止老師合約。不少老師雖不滿也無力反抗，只能無奈接受檢測。

教師拒檢要有「合理理由」

屯門仁濟醫院第二中學也有自稱教職員向《蘋果》透露，該校上周四要求全體教師實名填寫網上表格表達檢測意願，不願意配合者需要提供「合理理由」。

該教職員又提供WhatsApp群組截圖，顯示校長鍾偉成稱校方準備3月8日起全校半日復課、翌日全校考試；若按計劃全校同步考試，是最節省人力資源的安排；若同事因「合理原因」未能配合檢測，學校將「不符合政府的復課條件」，需重編及延長下午課時，校方亦需時討論跟進方案。

該教職員稱，不少同事「敢怒不敢言」，不欲連累同事上下午均要授課，又擔心成為校長的眼中釘。他批評校長以學生福祉威脅同事就範。

港青基信書院校長陳狄安覆稱，面授課較網課優勝，校方一直以學生利益為先，已告知全校教職員要有心理準備需要檢測；預計農曆新年後先安排三分一學生上課，3月才安排全校復課，但仍要「睇定啲先」，尤其筲箕灣官立中學有學生確診，令校方「多咗重考慮」。

仁濟醫院第二中學回覆時未有回應為何需要老師實名表達檢測意願，僅指全數70名老師一致表示會配合最新檢測安排。若個別未能配合檢測的老師提供理由，學校可盡快協助，強調全面復課對學生及家長「肯定有裨益」。

教協副會長葉建源表示，教協近日亦收到若干教師有關校方要求檢測的求助，認為問題源於教育局「將個波射畀學校」，讓學校成為磨心。若學校硬推檢測，會予人濫權之感，破壞與教職員的關係，得不償失，建議學校仔細考慮。他質疑校方「強迫」教職員檢測缺乏法理依據，若有教師有類似遭遇或因拒絕檢測而被處分，可向教協求助。

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