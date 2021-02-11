【本報訊】政府去年2月徵用美孚饒宗頤文化館翠雅山房作武漢肺炎隔離營，遭過千名美孚街坊遊行反對，有人以雜物堵路。三人就在公眾地方造成阻礙及襲警罪受審，其中一名男生被捕時被打至頭破血流，需縫三針。聲稱受襲的警員在庭上供稱與男生糾纏期間被打面，遂拿出警棍打算擊打男生上臂，卻因男生不斷郁動，打中男生前額。這名「扑頭警」作供期間，被踢爆小休時未得法庭許可而擅閱警員記事冊。

警員15399高恩祺（圖）供稱，去年2月2日他便衣當值，看到有示威者行出馬路及用雜物堵路，亦見中五生李佳俊（18歲）推垃圾筒，他追上前捉李，並表露警察身份，李不斷擺動身體，其間他打李的左面頰，他打算用警棍擊打對方左上臂，惟李不斷擺動身體，故警棍打中其前額，李不斷流血，他遂陪李到醫院。他強調僅揮警棍打李一次，亦留意不到同袍有否揮動警棍。

指忘記需法庭批准

主控官問高在現場逗留多久，高兩度要求翻查其警事記事冊，惟主控官及裁判官梁嘉琪均沒理會。

小休期間，李未取得法庭批准，擅自翻閱其警員記事冊，被代表李的大狀質問。高解釋一時大意疏忽，忘記需得到法庭批准才可翻看記事冊。

同案另有兩名被告，分別為婚禮顧問陳惠欣（31歲）和文員陳曉陽（24歲），三人涉堵路，陳曉陽及李各涉襲警。押後至本月22日續審。

案件編號：KCCC1687/20