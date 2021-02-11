【本報訊】有商戶寧願結業也不願做政府幫兇，有商戶甘願跟隨官方嚴苛要求也未獲重生機會。多個行業獲准有條件復業，但酒吧、卡拉OK及夜總會等場所仍恢復無期。酒吧業不滿政府決定，表示停擺期間仍要交租和支付人工，要求政府發放新一輪補助。派對場所業亦炮轟，政府至今未有任何部門與業界聯絡，棄業界於不顧。

按摩業：冇桑拿似酒樓冇蝦餃

香港酒吧業協會副主席錢雋永對業界不獲復業，感到不滿和憤怒，「政府已經停咗業界兩個半月，業界仲要交租同人工」。有業界因無法交租被業主發律師信，「再唔交租就要執達吏封舖」，無奈是政府要求業界停業，卻未有要求業主停收租金，反問「酒吧錢從何來？」

他批評政府對酒吧業嚴苛，但餐廳卻放寬防疫措施極為不公，「啲人喺餐廳食嘢飲酒，同酒吧飲酒食嘢有乜分別？點解酒吧就係高危？」

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁亦對政府極度失望，業界完全無生存能力，有東主無力償還拖欠多月的租金，員工亦有多個月無生計，促請政府本月底前放寬業界限制及對業界發放針對性的額外資助。

香港派對場地協會會長林漢然批評，政府至今未與業界聯絡，「近期有人借party room做非法私竇同無牌酒吧，政府又定義個啲係派對房間，但其實從來都冇定義過何為派對房間」，正正政府無監管導致業內參差不齊。他亦因停業而被迫轉讓三間派對房間，現剩下兩間，類似情況在業內僅冰山一角。

按摩業總會主席周鎮宇對政府放寬按摩院、但不放寬浴室感奇怪，「大部份嚟我哋度客人都係鍾意焗桑拿同按摩，唔會話淨係做一樣，𠵱家就好似去酒樓冇蝦餃。」

食衞局回覆，政府過去數星期與表列處所及餐飲業界緊密溝通，知道他們希望配合政府的防疫措施，局方亦很正面、積極地考慮業界的意見，希望盡量爭取讓部份被關閉的處所可以重新開業。