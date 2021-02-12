內地國家廣播電視總局於今日凌晨宣佈，中國境內將禁播英國廣播公司（BBC）世界新聞台，批評該台有關新疆「再教育營」婦女訪問，嚴重違反內地廣播條例，損害國家利益、破壞民族團結。消息一出，馬上引起國際輿論和批評，歐盟和美國政府先後發聲明回應，批評中央政府藉此鎮壓外媒，再次剝奪言論和資訊流通的自由，要求中央政府收回禁播決定。

歐盟：證港在「一國兩制」下 自治程度已下降

歐盟發聲明指，中央政府於去年起，已陸續驅逐外國記者出境，過去亦多次發生內地新聞和媒體工作者被恐嚇和監視事件，批評中央政府封殺BBC的決定，是再度封鎖境內言論和資訊流通的自由。

歐盟又指，留意到香港公營廣播機構亦將停止轉播BBC國際頻道及《BBC時事一周》，批評做法進一步侵蝕本港人權和自由。繼去年6月實施《國家安全法》，此舉證明香港在「一國兩制」原則下，自治程度已下降。

根據《中華人民共和國憲法》第35條，公民應享有言論和新聞自由，而根據《世界人權宣言》第19條，「人人有權持意見和言論自由」。歐盟強調，有關權利不應受干涉，公民有權通過任何媒介、不受國界限制，尋求訊息傳播和思想自由，要求中央政府收回禁播決定。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）亦批評，中央政府限制境外媒體和平台於內地自由營運，另一方面，北京領導人卻使用海外免費和開放的媒體環境，宣傳錯誤信息，此亂象對美國造成極大困擾。美國國務院早前表示，深切關注BBC報道，有關新疆「再教育營」發生婦女被強姦和性虐待事件。

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