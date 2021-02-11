【本報訊】政府軟硬兼施逼大眾使用「安心出行」應用程式，聲稱可追蹤到武肺確診個案，不過，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，中心至今暫未透過安心出行程式追蹤到確診個案，雖然累計有少於20名確診者有安裝程式，相關資料發送到同場其他人的手機，但未有人回應，當局亦不能按程式追蹤他們下落。有專家指出，安心出行程式難達到追蹤個案成效，政府硬推只會對市民及經營場所構成壓力。

張竹君昨於疫情簡報會上指出，衞生署至今暫未透過安心出行程式追蹤到確診個案，但中心會恒常收到程式資料並檢視，了解個案詳情。至今不足20名確診者安裝安心出行，部份人只安裝卻未曾用過。程式有為確診者提供密碼，以便向曾到訪同一處所的其他市民發放提示訊息，但未有人回應，當局亦不能按程式追蹤他們下落。她指，由於患者會提供行蹤資料，故該程式只是輔助確認。

專家：增門口聚集風險

呼吸系統科專科醫生梁子超指，安心出行程式沒記錄實際距離，如於大型場所及人流多的處所，難達到追蹤成效，「只係記錄你幾時去過邊度，你都唔知同確診者距離有幾遠，感染風險有幾多？喺大型場所或食肆，同一時段會有好多人，好難追查。」他批評政府的規定反會增加感染風險，「要喺門口嘟二維碼或填表，大量人流擠塞喺門口，增加風險。」

他續指，政府首要是改善安心出行程式的缺陷，「個程式唔係適合做強制同追蹤，你唔去處理程式缺陷，夾硬推，對顧客同經營場所構成壓力，但又攞唔到效果。」他建議政府先要求酒吧、卡拉OK或健身室等較高風險及人流較少的處所執行新措施，檢視執行成效後，才決定是否擴大至其他處所。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則於電台節目上質疑，政府未有說明處所負責人要求顧客用安心出行後，收集的數據如何應用，發現個案時有哪些人會被送檢，當局要交代更多細節，否則對防疫幫助不大。