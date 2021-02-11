【本報訊】中港政權全面高壓管治，曾經優秀廉潔的香港公務員團隊正被瓦解摧毀。本報昨日報道社會福利署因強迫宣誓而湧現離職潮，本報再獲悉，過去三個月衞生署最少有20名醫生及牙醫辭職，當中最少四人私下表明不想簽署聲明表忠而遞信。衞生署回覆稱，部門過去三個月有80多名醫生、牙醫、護士、科學主任、牙科手術助理員呈辭；2020年這些職系離職的人數為58人。

根據立法會文件，2016/17、2017/18、2018/19及2019/20年度， 分別有25名、21名、23名及19名衞生署醫生流失（包括退休、辭職及約滿離職），即平均每三個月有四至六名醫生離開。但本報獲悉，單是過去三個月，衞生署已最少有10名醫生及最少10名牙醫辭職，當中有人年資超過10年；有人已正式離職，有人正離職前休假。

工會指比例高 憂影響服務

離職者當中，最少四人私下表明因不想簽署聲明表忠而辭職，有兩人將會移民。公務員事務局上月15日向各部門發通告，要求去年7月前受聘的所有公務員簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，限四周內簽回，最遲一批公務員須本月底前簽署聲明，若限期前未有簽署而沒有合理解釋或會被裁。

有辭職醫生私下透露，「好簡單，一係簽，一係走，簽咗好多掣肘，簽唔落手」。一名衞生署人員透露，有辭職者甚至「掟糧」即時走人，「冇聽到咩原因，但呢段時間發生嘅事，政治環境、移民、宣誓，大家諗吓啦」。

政府醫生協會主席李慧茵對現時政治環境下多名衞生署醫生及牙醫辭職感無奈，衞生署大部份同事參與抗疫，擔心人手流失影響抗疫及衞生署服務，衞生署牙醫人數不多，流失逾10名牙醫比例算高。

公務員逃亡潮一浪接一浪，今年1月社會福利署至少有八人請辭，一半任職社工，不但佔去年度辭職總數近兩成，更較本年度首九個月平均每月辭職人數多出逾倍。