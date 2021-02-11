騰訊本月初公佈，自2019年第四季至今年2月初一共發現60宗違反「騰訊高壓線」的案件，辭去過百人，有40人更涉嫌犯罪送公安機關處理。

平台內容部門重災

「騰訊高壓線」是騰訊公司文化，列出一系列公司不能容忍的員工行為，包括弄虛作假、收受賄賂、洩密、不當競爭及利益衝突等。騰訊本月初表示，內部的反舞弊調查部發現有60宗違反「騰訊高壓線」案件，涉案數量和人數最多的為「平台與內容事業群」部門，共14宗個案，26名員工被揭發為供應商、外部公司、外部人員謀取利益，並收取好處費，涉及短片、資訊營運、移動商業產品、瀏覽平台產品部等多個業務。

「平台與內容事業群」主要負責准交平台及流量平台，如影片、體育、直播、電影及資訊等業務，亦是近年網絡用戶極關注的領域。有內地律師稱，由於業務發展迅速，高層可能會下放權力，以致工作欠缺劃一標準，如購買一套影片，公司無指標確定價格，有機會造成買賣雙方串通騙取公司資金的情況。

不止是騰訊，中國各大巨企內部都設有反腐部門，如阿里巴巴廉政部門、百度職業道德委員會等。去年百度揭發前副總裁韋方涉嫌貪腐犯罪；阿里巴巴去年通報旗下菜鳥網絡副總裁史苗的貪腐，指他利用職權收取賄款數百萬元，成為菜鳥史上最大貪腐案。騰訊網