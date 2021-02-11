【本報訊】中年警員16年前離婚後，一直隱瞞兼欺詐警隊，霸佔警隊編配的已婚宿舍單位，直至去年7月遭揭發，涉及租金連利息逾221萬元。涉案警員早前承認欺詐罪，親自求情時哽咽稱犯案只因思念前妻；又指睹物思人，守着宿舍盼老婆歸來，將來會提取退休金還錢給警隊。主任裁判官羅德泉昨判刑，雖指被告錯誤使用宿舍，導致他人失去機會，惟認為被告的辯解並非空談，是有醫學證明證實他情緒出問題，故判監四個月，但緩刑一年，亦沒頒賠償令。羅官最後更語重心長謂：「本案已經完結，有啲事應該畫上句號。」

被告李德明（50歲）現報住涉案宿舍的同區屋苑單位。控罪指他2005年1月22日至去年7月14日期間，向警務處隱瞞其離婚狀況，誘使處方繼續向他分配荃灣綠楊新邨的警隊宿舍。

指有還錢計劃

辯方求情指，被告離婚後整整15年，一直等待前妻回家，居於已婚宿舍令他獲得慰藉。被告患有心理障礙，兩名心理學家診斷被告有持續抑鬱症狀。辯方續指，被告並非意圖從政府貪圖任何得益，只是借宿舍睹物思人，家中擺設如窗簾等15年來與離婚前無異，又維持離婚前的習慣，盼望妻子會回來。

辯方又表示，前妻亦有撰寫求親信，指被告離婚後有自殺念頭，遂帶他求醫，被告現時積極接受藥物治療。羅官特意一字一句讀出前妻的求情信，前妻自言不信被告因貪圖租金而留下，被告只是不能接受現實，及對完整家庭有執着，才會犯案。

辯方指被告已加入警隊32年，其上司對他評價極高。羅官又讀出被告的求情信，信中指加入警隊是他夢寐以求的工作，因母親在他小時候曾被搶劫，報警後警員卻敷衍了事，令他立志當差，幫有需要的人，最終如願以償，實是上天眷顧。辯方指被告因本案提早退休，稱望盡早提取退休金以歸還警隊，亦已訂下還錢計劃。辯方讚揚被告是「好兒子」、「盡忠職守的警員」，望法庭輕判。

案件編號：WKCC3407/20