【本報訊】再有問責官員於宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區後請辭。現年48歲的政制及內地事務局副局長陳帥夫，突以個人健康為由辭職。據悉，陳帥夫家族史有遺傳心血管病，陳近期血壓失控，血壓飆升時可至180爆煲邊緣，擔心有中風風險；但有政界人士指，有傳出身政務官的陳帥夫與出身紀律部隊的局長曾國衞不太咬弦，也可能是陳辭職原因。

政府昨日發新聞稿指，陳帥夫「由於個人健康原因，已經提出請辭」，現正休假，本月28日離任。現任政制局局長曾國衞感謝陳任內貢獻，並祝願他身體健康、生活美滿。

雖然新聞稿未交代陳帥夫身體有何問題，但據了解，陳向友人稱近期身體突然變差，即使有足夠休息都感到疲累，間中會頭暈，而且因血壓不穩定屢看醫生，情況未受控；近期社署副署長林嘉泰突然中風昏迷後病逝，更令其家人擔心他在家族遺傳下會中風或心臟病發，堅稱絕對因為健康問題辭任，陳沒持有外國護照，未計劃移民，暫時亦未有新工作。

不過有政界人士稱，陳帥夫是聶德權游說出任問責官員，聶德權調任公務員事務局局長後，由入境事務處處長曾國衞接任政制局長後，一直有傳曾、陳兩人不太咬弦，「一個係政務官出身、另一個做開紀律部隊首長，習慣下面完全跟佢意思做事，咁梗係難夾」。政制局將處理修改立法會選舉條例，外界早預計「一定好辣、趕絕民主派參選」，到時必引發廣泛政治爭議，直言若陳帥夫身體欠佳，「提早離開對佢都係好事」。而陳帥夫接受《頭條日報》訪問，聲稱與曾國衞合作良好及愉快。

林卓廷：阿董都突然腳痛

早在陳帥夫任運房局副秘時已有交手的民主黨前議員林卓廷，除了對陳帥夫表示問候外，也直言：「唔覺佢健康咁曳喎，突然健康有問題？阿董（建華）都突然間腳痛。」他又指陳算是政府內「唔係好左」的官員，「（陳）當然要跟政府嗰套，政治任務一定要做，但最少有得溝通，細節嘢都肯聽意見」。林記得擔任議員時，曾就《國歌法》、立法會選區劃界等問題與陳溝通，認為陳在一眾副局長中可說是有一定執行力的人。對於陳繼任人選問題，林卓廷相信「大把愛國者爭住做」，「香港冇嘢多，係愛國者多」。

政務官出身的陳帥夫，1994年加入港英政府，2017年林鄭月娥出任特首後，轉任政制局副局長，他上任時表示獲時任政制局局長聶德權引薦加入問責團隊，稱未來會以工作報答聶的知遇之恩。他當時自稱「做得嚟」，感到適合出任此職，又指不滿社會太多負能量，希望傳媒日後多些「報喜不報憂」，但2018年代表港府到瑞士日內瓦出席聯合國消除種族歧視委員會會議時，被以非政府組織身份出席的前立會議員劉慧卿狠批席上表現令人失望，更指陳期間到法國遊玩。