流亡海外的民主黨前立法會議員許智峯，趁年初一分享他做國際游說的經歷。他形容，在外地的工作和生活都忙得不可開交，每日花逾半時間與不同國家的官員、議員、幕僚、研究員等進行網上會面。至於在英國的生活，他覺得至少不用每天擔心被捕、不知能否保釋及被人跟蹤，又強調自己要保持健康，與中共「鬥長命、打到底」。

去年12月初退出民主黨並宣佈流亡的許智峯，透過社交網站撰文，分享逾2個月的流亡生活。他表示，至今已與英國兩黨的國會議員和部長級官員見面，內容「當然離不開要求盡快制裁中國，懲治侵犯人權的暴行及BNO簽證細節等。」

此外，他亦針對歐盟與中國簽署投資貿易協議，與大量歐洲議會議員會面，並游說歐盟各國在經濟上孤立中國。同時，他也與五眼聯盟中，加拿大、澳洲和新西蘭的聯邦、州分議員及官員會面，討論香港的青年如何在救生艇計劃下推動地區經濟，及游說對方放寬救生艇計劃。

許智峯：大家唔好死，撐住啊！

目前在英國生活的許智峯，談到是否習慣在當地的生活時稱，「起碼不用每天擔心早上又被黑警破門拘捕，然後上手扣帶上法庭，不知能否保釋，每天被人跟蹤監視，應該沒有生活可以比這更差了吧？」由於與各地的時差，令經常進行國際游說的許，睡眠時間不穩定，他認為這令他對保持健康有更強的自覺，「要強身健體，才可與共產黨鬥長命、打到底。」

人在外，許直言沒有農曆新年氣氛，今年亦是過去十年來，他首次沒有為街坊寫揮春，因而後悔沒有帶文房四寶在身，最後他寄語港人「在不平凡的時空，面對不平凡的香港，謹祝大家新年進步，願榮光歸香港，大家見字飲水，唔好死，撐住啊！」

羅冠聰稱困難不足掛齒 勉手足「飲水坐直」

另外，同樣流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰亦在社交網站撰文，提到過去半年與很多官員、政治家會面，出席過不少論壇、演講，冀盡力傳播港人聲音，然而「相比起很多仍受政治壓逼的朋友而言，我所面對的困難不足掛齒，只希望我的聲音能使香港議題在國際政治中走得更遠。」

他亦表示，「變幻原是永恆，在人生的新篇章，適應、學習、戰鬥，是我們肩負的責任。」同時祝願港人平安，「能夠團聚的盡興，無法團聚的心安。」

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