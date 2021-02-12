辛丑牛年大年初一，黃大仙祠早上有不少善信到場祈福。大會實施人流管制措施，接近中午時分，祠外電視顯示黃色警告的「人流略多」，如祠內人流達1,000人，會以紅色水平顯示。

牛年向黃大仙請安，首先要在祠外廣場登記區登記。市民要行過鐵馬陣步行約5分鐘到櫃檯，再選擇掃瞄「安心出行」二維碼或填表登記後，會獲派淺黃色紙籌號進入嗇色園範圍，再憑該籌方可進入黃大仙祠，工作人員在入口會收回籌號。

進入祠內亦不准燃點私人準備香燭，善信只能用大會派發的3枝香拜神，但有不少人自攜香燭入場，但無處燃點。職員不斷呼籲市民切勿停留，完成儀式後盡快離開。記者早上10時入場，由廣場走到殿內大約要花20分鐘時間，而在登記櫃檯前和進入祠內大殿前都要略為等候。至中午12時半，祠外人潮之多已需截龍分批放行。

黃大仙祠人流絡繹不絕，祠外有大量警員巡邏。早上10時半，警務處處長鄧炳強一度到場巡視和答謝同袍，除與現場警員交談，又與在場市民拍照，鄧逗留約10分鐘後離開。

市民疫下求平安 ：希望疫情快啲過去

疫情肆虐令市民紛紛前來求個平安。溫女士為兒女來祈福，「希望香港疫情快啲過啦！個個快快樂樂啦！」她指今年不用拜年，因為疫情只是打電話互相問候，「以往見同食飯」，今年人流少了，又認為今早安排不錯。

八十多歲的周先生指早上排隊「唔係好耐啫」，認為今年安排比以往好，較有秩序，雖然大會只派三枝香，但認為「點三枝咪三枝囉，有善心就得。」

吳女士的女兒今年考DSE，她指今年疫情好少出去，留在家中看電視，還祈求「身體健康，希望疫情快啲過去，大家可以開開心心自由旅行、食嘢。」她又信任「安心出行」，「以後出去食嘢掃吓都Ok」。

善信因疫情無法返鄉 與年邁父親分隔兩地

鵝頸橋融姑特地趁年初一來拜黃大仙，稱為港人求身體健康和平安，「今年特別過嚟，因為今年疫情成日都冇得過，所以嚟求一求」，她滿意入場和三枝香的安排，「一柱清香就夠，最緊要有心」，她直言疫情一定有影響，團年飯也要和家人分批食，又不能外出食晚飯，「好似我哋嚟拜年都分幾批」。亦有善信表示，疫情拖累無法返鄉下，因此與年邁父親分隔兩地，心裡十分掛念爸爸。

香燭用品店負責人：今年生意好差好差

於黃大仙祠外賣香燭用品的彭友記負責人彭小姐指，今年疫情下已少人來，生意大受打擊，大會今早更一度把登記人流密的出口設在貼近祠廟出口位，人流無法通過一眾香燭商戶，商戶們投訴後才改道另一邊，令人流經過商戶才入廟。她大呻原本的做法欠妥善，而且大會只派香不准點私香，「你話生意有冇影響吖？！」慨嘆今年生意「好差好差」。

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