過去兩個月，港府實施過住宅強制檢測、污水監測、突襲封區等控疫措施，惟多次「食白果」，被質疑成效不彰。環境局長黃錦星解釋，污水檢測僅為輔助工具，相信在病人發病前，已可透過污水監測病毒，強調絕非「追水尾」；又指當局會核對陽性樣本是否來自康復者。

港府早前與港大團隊合作，以污水研究監測武肺病毒。黃錦星接受電台專訪時指，現時每日可在逾20個地點採樣，採樣點覆蓋多區、每個覆蓋數以千計人口，強調採樣能力已在短時間內提升8倍。他又指，污水監測十分進取，讚揚數百人組成的團隊不分晝夜工作，早上到場採樣，凌晨已得出部份結果，相信若找到適合的實驗室，檢測能力可再進一步提升。

對於多次未有找到確診者，被質疑作為封區參考之一作用不大，因康復病人糞便也可能有殘留，黃錦星解釋污水檢測僅為輔助工具，相信能在病人發病前已可監測，又強調絕非「追水尾」。至於陽性樣本可能來自康復者，黃稱當局會做核對及科學評估。

民政事務局長徐英偉接受電台專訪時亦指，期望新一年毋須再封區強制檢測。對於早前有指封區令長者送飯等社區服務受阻，徐強調已盡量人性化處理，他以被圍封大廈內補習或理髮的小童為例，指在檢測及登記資料後已靈活處理。對於有質疑港府只封鎖較多基層市民的區域，徐強調並非針對基層，又指有中產地區亦被封鎖。

對於港府年初七起有條件放寬限聚措施，包括重開美容院、健身室等，但要強制顧客掃「安心出行」二維碼或登記個人資料。徐英偉指，對因疫情而須關閉場地及停止康體活動感無奈，亦明白市民需要做運動平衡身心健康，重申當局一直有與業界溝通，已在可行情況下盡早開放場地。

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