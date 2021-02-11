【本報訊】數碼港海濱公園發生的連環毒狗案，令區內不少狗主人心惶惶，在獸醫界亦議論紛紛，認為今次毒狗狂徒所用的毒藥，其毒性之強及致命程度，是過往毒狗案所罕見。初步估計毒藥可能是內地製造染料中常用的化學物及另一款殺蟲藥。

獸醫黎昌生直言，令次兇徒所用毒藥可能有兩款，包括名為「二硝基苯酚」（Dinitrophenyl）的化學物品，及用作殺蟲、殺蟎的殺蟲劑「蟲蟎腈」（Chlorfenapyr），他指，二硝基苯酚於常溫下為黃色固體結晶，具有香甜氣味，用於製造染料，同時還用作顯影劑、炸藥和殺蟲劑。

誤服應餵鹽催吐再送醫

他指，這兩款毒藥在內地被廣泛利用，毒性亦非常強。狗隻誤吞後，可於24小時內健康情況急轉直下，甚至死亡。狗隻誤服初期會出現中暑徵狀，如全身發熱，氣促，繼而肌肉繃緊，身體僵硬，最終會心臟停頓致命。他建議，若狗隻出現有關情況，要盡快令其吐出毒藥，方法是為狗隻餵食大量食鹽，令其嘔吐後，盡快送往獸醫診所求醫。

過去本港曾發生多宗連環毒狗案，最轟動是回歸前的寶雲道毒狗案，有過百狗隻遇害，當時兇徒所用的是一款劇毒紫色農藥，至今案件懸而未破，雖曾懸紅但兇徒仍逍遙法外。案中，末代港督彭定康愛犬「威士忌」亦是受害狗隻之一，1997年1月「威士忌」在寶雲道疑誤吞有毒雞肉，一度命危，搶救10多天才康復。