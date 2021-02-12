今日大年初一，不少巿民選擇遠離鬧巿，一家大小到郊外登高望遠，迎接辛丑牛年第一日。西貢巴士、的士站、碼頭人頭湧湧，中午過後，西灣、鹹田灣陸續多人紮營、滑浪，當中較多為外籍、講普通話人士。行山路線沿路整體乾淨，較少見口罩等垃圾。

疫情仍然肆虐全球，不少港人均有共同願望，希望盡快跨過抗疫大關。從事保險業的蔡生和家人到西貢野餐、行沙灘，「都喺香港去得邊吖？所以嚟行下山，雖然沿路都幾多人；行西貢因為兩個小朋友行得舒服啲。」他希望大家身體健康，香港人開開心心，「所有嘢牛年順順利利！」6歲兒子蔡小朋友亦在鏡頭前爸爸鼓勵（提示）下祝賀港人恭喜發財、新年快樂，「疫情快啲過！」

學生盼港人心想事成

學生哈利到西灣紮營欣賞風景，他指過往亦有在新年時份到訪，「嚟過覺得ok，（今年）係少人咗，前幾年嚟好多人。」他希望天下太平，疫情盡快完結可以再度外遊，「快啲解封，好想去日本呀，上次去旅行已經係疫情前幾個月。」他笑言去過一次日本就踏入疫情不能再過去，「比較悲情，不過無計。」

同行學生Mavis的新年願望，「希望香港人可以搵到自己想要嘅嘢，香港人可以得到自己想要嘅野。」她亦為自己定下目標，「希望快啲讀完書，快啲搵到錢確定自己未來條路，揀自己鍾意嘅國家、地方生活。」

沿途可見牛年「主角」黑色、黃色牛牛在山間漫步，偶爾走近遊人打招呼。有紮營巿民沒有刻意驅趕，但亦有人大聲對牛隻尖叫。

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