統計處下周四將公佈去年11月至今年1月的臨時失業率，勞工及福利局局長羅致光表示，市場估計農曆新年後是失業高峰期，按目前趨勢，失業率超過7%水平機會高，但相信不會升至2003年沙士時最高的8.5%水平。

上月公佈的去年10月至12月失業率升至6.6%，創16年新高，失業大軍超過24萬，由於資助僱主出糧的保業計劃已於11月底結束，未來數個月失業率肯定有增無減。羅致光接受商台訪問時估計，農曆新年後失業率超過7%水平機會高，但升至多少目前難以預計。他對全球防控疫情的進展謹慎樂觀，但需要多長時間令香港經濟恢復言之尚早，一般對下半年較樂觀，估計失業率上升至沙士時最高峰8.5%機會不高 。

失業率上升，外界持續有呼聲要求政府設立失業援助金，有政黨更提出應向失業人士發放每月9,000元津貼，為期6個月。羅致光表示，有關建議會令僱主僱員行為及關係扭曲，例如僱主可能會索性炒掉部份僱員，以換取留下的員工不用放無薪假，或者僱員原本想辭職，但為了取得9,000元津貼而要求僱主辭退。

羅表示，政府現時透過增加職位、放寬綜援申請門檻、降低在職家庭津貼基本工時要求等措施協助失業和就業不足人士，對於外界批評政府支援力度不足，他反指，現有措施經已相當全面，會繼續透過改善現有制度幫助不同處境人士。他又辯稱 ，由於其他地區稅率較高，故可為市民提供由出生至死亡的照顧，但香港實施低稅率，難以滿足全社會要求；他重申不設立毋須供款及經濟審查的失業援助是有其道理。

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